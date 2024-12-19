Эксперты рассказали о правовых нюансах новогоднего украшения подъезда

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новогоднее оформление общественной территории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. О правовых аспектах создания праздничной атмосферы в подъезде рассказала председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Фото: unsplash.com by Tommy Tong tommyung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с новогодней гирляндой на фоне городских огней

По ее словам, жителям рекомендуется заранее обсудить идеи украшения подъезда с управлением домом, так как сотрудники обладают знаниями о том, какие элементы декора являются безопасными с точки зрения законодательства. К примеру, не в каждой парадной разрешено устанавливать новогоднюю елку. Важно, чтобы на лестничных площадках оставалось достаточно пространства для экстренной эвакуации, а также чтобы дерево не перекрывало доступ к электрощитам.

Кроме того, перед тем как выбрать место для установки елки, необходимо убедиться, что у нее есть сертификат пожарной безопасности. В этом документе должна указываться информация о горючести материала, степени дымообразования в случае возгорания и токсичности выделяемых паров, передает "Радио 1".

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