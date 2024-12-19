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Россиянам посоветовали инвестировать в коммерческую недвижимость

1:02
Недвижимость

Инвестиции в сферу недвижимости продолжают оставаться популярным инструментом для защиты и приумножения капитала.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

О том, на что следует обращать внимание при приобретении такого жилья, рассказал частный брокер в области коммерческой недвижимости Глеб Котов.

По его словам, доходность жилой недвижимости составляет примерно 5% в год, тогда как коммерческая может приносить от 10 до 20%. Средний срок окупаемости квартиры достигает около 20 лет, тогда как коммерческие объекты часто возвращают свои инвестиции в два раза быстрее благодаря высоким арендным ставкам в сегментах офисной недвижимости и уличной торговли, сообщают "Известия".

Ожидается, что совершенно ликвидные коммерческие объекты будут иметь годовой доход на уровне 10-12% после уплаты налогов. По мнению эксперта, стоимость коммерческой недвижимости увеличивается быстрее, чем общий уровень инфляции.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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