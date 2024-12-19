Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Модные тенденции в дизайне интерьеров меняются с каждым годом, но есть такие тренды, которые сохраняют актуальность на протяжении нескольких сезонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Эксперт по вопросам дизайна и интерьера сетевого издания ТУТ НОВОСТИ Юлия Тычино поделилась прогнозом относительно самых модных оттенков для 2025 года.

Главным цветом 2025 года, по версии WGSN и Coloro, был выбран уникальный оттенок Future Dusk. Это футуристический цвет, который находится на стыке фиолетового и синего, создавая необычный и эффектный визуальный эффект.

Этот цвет отлично сочетается с природными оттенками, которые продолжают оставаться в тренде уже несколько сезонов.

Кроме того, остануться актуальными сочетания пастельных и экспериментальных цветов. Мятный, нежно-голубой, лиловый и светло-розовый идеально подойдут для оформления спальни или детской комнаты.

Для тех, кто готов на более смелые эксперименты, специалисты рекомендуют сочетания ярких контрастных оттенков, например, синего и оранжевого. Такой дуэт придаст любой комнате оригинальность и динамичность.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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