Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году

Модные тенденции в дизайне интерьеров меняются с каждым годом, но есть такие тренды, которые сохраняют актуальность на протяжении нескольких сезонов.
Эксперт по вопросам дизайна и интерьера сетевого издания ТУТ НОВОСТИ Юлия Тычино поделилась прогнозом относительно самых модных оттенков для 2025 года.
Главным цветом 2025 года, по версии WGSN и Coloro, был выбран уникальный оттенок Future Dusk. Это футуристический цвет, который находится на стыке фиолетового и синего, создавая необычный и эффектный визуальный эффект.
Этот цвет отлично сочетается с природными оттенками, которые продолжают оставаться в тренде уже несколько сезонов.
Кроме того, остануться актуальными сочетания пастельных и экспериментальных цветов. Мятный, нежно-голубой, лиловый и светло-розовый идеально подойдут для оформления спальни или детской комнаты.
Для тех, кто готов на более смелые эксперименты, специалисты рекомендуют сочетания ярких контрастных оттенков, например, синего и оранжевого. Такой дуэт придаст любой комнате оригинальность и динамичность.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.