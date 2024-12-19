Этот трюк поможет сделать ванную комнату приятно пахнущей

Запах формирует настроение и атмосферу дома. Особенно важно поддерживать свежий аромат в ванной комнате.
Для приятного воздуха в ванной начните с наведения порядка. Неприятные запахи часто возникают из-за засоров в стоках, где скапливаются волосы и мыльный осадок.
Эксперты советуют регулярно очищать их и раз в месяц использовать смесь из пищевой соды и уксуса. Вылейте смесь в слив, оставьте на 30 минут, а затем промойте горячей водой.
Также можно создать простой диффузор. В стеклянную бутылку добавьте спирт и миндальное масло в пропорции 2:3, капните 15 капель масла лаванды и 25 капель масла грейпфрута. Вставьте бамбуковые палочки, дайте им впитать аромат, затем переверните их, чтобы запах наполнил пространство.
Чтобы избежать затхлости, поставьте в ванную миску с пищевой содой, сбрызнутой эфирным маслом. Сода поглощает лишнюю влагу и устраняет запахи, а масло освежает воздух, пишет Ireceptar.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.