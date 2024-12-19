Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году
Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?
Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье
Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры
Как собаки помогают в воспитании детей

Этот трюк поможет сделать ванную комнату приятно пахнущей

1:10
Недвижимость

Запах формирует настроение и атмосферу дома. Особенно важно поддерживать свежий аромат в ванной комнате.

Ванная
Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ванная

Для приятного воздуха в ванной начните с наведения порядка. Неприятные запахи часто возникают из-за засоров в стоках, где скапливаются волосы и мыльный осадок.

Эксперты советуют регулярно очищать их и раз в месяц использовать смесь из пищевой соды и уксуса. Вылейте смесь в слив, оставьте на 30 минут, а затем промойте горячей водой.

Также можно создать простой диффузор. В стеклянную бутылку добавьте спирт и миндальное масло в пропорции 2:3, капните 15 капель масла лаванды и 25 капель масла грейпфрута. Вставьте бамбуковые палочки, дайте им впитать аромат, затем переверните их, чтобы запах наполнил пространство.

Чтобы избежать затхлости, поставьте в ванную миску с пищевой содой, сбрызнутой эфирным маслом. Сода поглощает лишнюю влагу и устраняет запахи, а масло освежает воздух, пишет Ireceptar.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова
Российский шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова Аудио 
Прохор Шаляпин объявил о завершении карьеры певца
Российский шоу-бизнес
Прохор Шаляпин объявил о завершении карьеры певца Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Опасные растения для вашего участка: что не стоит сажать
Этот трюк поможет сделать ванную комнату приятно пахнущей
Сжатый газ на службе у Весты — АвтоВАЗ обновляет старую концепцию
Как понять, что питомец отравился, и грамотно оказать первую помощь?
Когда чихание кошки — это тревожный сигнал
Анапа ждёт отдыхающих: разлив мазута не сорвёт пляжный сезон
Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30
Гравитационные волны от сверхновых: длинные сигналы, вечная память
Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе: работа строилась исключительно с дубинкой
Рулетики из баклажанов с кремом из орехов и зелени — эта закуска выглядит сложнее, чем готовится на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.