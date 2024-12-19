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Вот что произойдёт со стиральной машиной, если вы положите в неё слишком много белья

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Недвижимость

Загрузка барабана стиральной машины до отказа может привести к плохому качеству стирки и дорогостоящим поломкам.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Оптимальная загрузка — не более 2/3 объёма барабана, чтобы одежда свободно вращалась и хорошо полоскалась. В переполненной машине порошок не растворяется полностью, бельё остаётся мятым, а иногда требует повторной стирки, что ведёт к лишним затратам воды, электричества и времени.

Кроме того, постоянная перегрузка изнашивает двигатель, повреждает подшипники и может вывести барабан из строя, пишет издание Ireceptar.

Чтобы продлить срок службы техники, оставляйте зазор примерно размером с ладонь между бельём и верхней частью барабана. Это обеспечит эффективную стирку и предотвратит дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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