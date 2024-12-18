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Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?

1:16
Недвижимость

Ваш дом — место покоя и безопасности, но иногда спокойствие нарушают нежеланные гости — тараканы, которые пробираются через мойку и дренажные системы.

Таракан
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Таракан

Эти насекомые активны ночью, когда они ищут пищу. Кухня — идеальное место для них, ведь жир, крошки и остатки пищи создают благоприятные условия. Раковина и стоки особенно популярны у этих насекомых места, поскольку именно здесь тараканы находят всё, что им нужно для выживания.

Присутствие тараканов не только неприятно, но и опасно для здоровья, так как эти насекомые переносят бактерии и вирусы, загрязняя посуду и продукты питания, пишет Ireceptar.

Чтобы предотвратить их появление, важно принять профилактические меры. Установите ситечко для слива, чтобы не дать тараканам проникать через канализацию. Регулярно очищайте раковину и стоки горячей водой с уксусом и содой — это поможет избавиться от остатков пищи. Также заделайте все трещины, через которые вредители могут пробраться в ваш дом.

Используя эти простые, но эффективные методы, вы сможете предотвратить вторжение тараканов в ваше жилище.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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