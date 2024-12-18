Энергетические вампиры в вашем доме! Эти вещи отнимают энергию даже в выключенном состоянии

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, какие приборы в вашем доме тайно поглощают электроэнергию? Автор YouTube-канала Under Voltage показал, как такие "вампиры" могут повлиять на счета за электричество.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телевизор

Телевизоры, зарядные устройства для мобильных, компьютеры и ноутбуки, микроволновые печи и духовые шкафы, игровые консоли и Wi-Fi роутеры — все эти устройства могут существенно увеличивать ваши расходы на электроэнергию, даже когда они выключены.

Чтобы сэкономить, используйте удлинители с выключателем или умные розетки, которые можно контролировать дистанционно, отключая ненужные приборы.

Также стоит обновить старую технику, которая может потреблять гораздо больше энергии, чем современные модели, пишет издание Ireceptar.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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