Вот как снизить расходы на отопление ночью, не превращая спальню в морозильную камеру

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Поддержание комфортной температуры дома зимой — важная задача. Специалисты рекомендуют снижать температуру радиаторов на ночь до 16-18 °C, особенно в спальне. Это помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Полное отключение отопления на ночь может привести к переохлаждению и большому расходу энергии для прогрева. Однако оставлять радиаторы на максимум тоже невыгодно, пишет Ireceptar.

Идеальное решение — уменьшить температуру с 21 °C до 18 °C. Современные терморегуляторы позволяют автоматизировать этот процесс.

Помимо этого, утеплите окна и двери, используйте плотные шторы и отражающие плёнки за радиаторами. Эти меры помогут сохранить тепло и снизить расходы.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.



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