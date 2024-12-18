Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственные елки могут быть опасны: как выбрать безопасный вариант
Энергетические вампиры в вашем доме! Эти вещи отнимают энергию даже в выключенном состоянии
Как витамин С может навредить вашему организму: неожиданные последствия
Секунда может стать единственной необходимой единицей во Вселенной
Сон, который длится месяцами: спящая красавица в реальной жизни
С чем пришли — Дональд Трамп вновь сформировал самый состоятельный кабинет министров
ФРС США выбирает стабильность: биткоин остался за бортом
Хотите сладкий и крупный крыжовник? Удобрения, которые работают
Киев не признает причастность к убийству генерала Кириллова из-за США

Вот как снизить расходы на отопление ночью, не превращая спальню в морозильную камеру

0:52
Недвижимость

Поддержание комфортной температуры дома зимой — важная задача. Специалисты рекомендуют снижать температуру радиаторов на ночь до 16-18 °C, особенно в спальне. Это помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Полное отключение отопления на ночь может привести к переохлаждению и большому расходу энергии для прогрева. Однако оставлять радиаторы на максимум тоже невыгодно, пишет Ireceptar.

Идеальное решение — уменьшить температуру с 21 °C до 18 °C. Современные терморегуляторы позволяют автоматизировать этот процесс.

Помимо этого, утеплите окна и двери, используйте плотные шторы и отражающие плёнки за радиаторами. Эти меры помогут сохранить тепло и снизить расходы.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Секрет полезной яичницы: как готовить, чтобы сохранить витамины
Украина и Польша хотят построить новый энергетический мост
Вот как снизить расходы на отопление ночью, не превращая спальню в морозильную камеру
Пластик убивает: какие химические вещества угрожают вашему здоровью
Здоровее всех живых: Буйнов прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Почему гортензия не цветет? Ошибки, которые допускают садоводы
Как справиться с обледенением дворников зимой
Эти 10 признаков могут спасти вашу жизнь: как выявить рак вовремя
Отходы в пользу дела: как старые газеты могут помочь на даче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.