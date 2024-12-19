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3 предмета, которые портят ваш интерьер после ремонта

1:52
Недвижимость

Внешний вид квартиры после ремонта кажется идеальным, но иногда даже в обновленном интерьере остаются вещи, которые не только портят пространство, но и создают неудобства. Вот несколько примеров мебели и предметов, от которых стоит отказаться ради уюта и функциональности.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Тумбочка под телевизор в гостиной

По мнению офтальмологов, экран телевизора должен располагаться выше уровня глаз, чтобы минимизировать нагрузку на зрение. Если вы смотрите телевизор, сидя на диване, вместо громоздкой тумбочки лучше использовать кронштейн для крепления техники на стене.

Кроме того, тумбочка в небольшой гостиной занимает слишком много места и привлекает пыль из-за множества полок и ниш.

Трельяж в спальне

Спальня должна быть свободной от лишних предметов мебели. Одной из таких вещей является трельяж с высоким зеркалом.

  • Зеркало трельяжа неудобно для нанесения макияжа — гораздо проще использовать компактное зеркало, которое можно поднести к лицу.
  • Большая поверхность трельяжа собирает пыль, уход за которой требует времени.

Избыток игрушек в детской

Любовь к ребенку не определяется количеством игрушек. Излишек мягких игрушек, солдатиков и конструкторов превращает детскую в хаос.

  • Игрушки, которые уже не подходят по возрасту, не только занимают место, но и становятся источником пыли.
  • Множество пылесборников увеличивает риск появления пылевых клещей, что может негативно сказаться на здоровье ребенка.

Совет:

Старайтесь выбирать мебель и аксессуары, которые выполняют несколько функций, минимизируют уборку и оставляют больше свободного пространства. Это создаст ощущение уюта и комфорта в вашем доме.

Уточнения

Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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