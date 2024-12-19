3 предмета, которые портят ваш интерьер после ремонта

Внешний вид квартиры после ремонта кажется идеальным, но иногда даже в обновленном интерьере остаются вещи, которые не только портят пространство, но и создают неудобства. Вот несколько примеров мебели и предметов, от которых стоит отказаться ради уюта и функциональности.
По мнению офтальмологов, экран телевизора должен располагаться выше уровня глаз, чтобы минимизировать нагрузку на зрение. Если вы смотрите телевизор, сидя на диване, вместо громоздкой тумбочки лучше использовать кронштейн для крепления техники на стене.
Кроме того, тумбочка в небольшой гостиной занимает слишком много места и привлекает пыль из-за множества полок и ниш.
Спальня должна быть свободной от лишних предметов мебели. Одной из таких вещей является трельяж с высоким зеркалом.
Любовь к ребенку не определяется количеством игрушек. Излишек мягких игрушек, солдатиков и конструкторов превращает детскую в хаос.
Совет:
Старайтесь выбирать мебель и аксессуары, которые выполняют несколько функций, минимизируют уборку и оставляют больше свободного пространства. Это создаст ощущение уюта и комфорта в вашем доме.
Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.