На чем нельзя экономить при ремонте: советы для владельцев квартир

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируете ремонт в своей квартире? Тогда важно знать, на чем экономить категорически не стоит. Правильный подход поможет избежать дополнительных расходов и неприятностей в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Коммуникации

Замена инженерных систем, таких как трубы или электропроводка, требует вскрытия отделки. Если вы сэкономите на качестве этих элементов, то рискуете столкнуться с аварией, которая повлечет за собой разрушение ремонта и дополнительные затраты. Лучше заменить коммуникации заблаговременно, используя надёжные материалы.

Черновые материалы

Выбирая смеси для выравнивания стен, пола и потолка, ориентируйтесь на качество, а не на цену. Дешёвая стяжка или штукатурка со временем может начать трескаться и крошиться, что приведёт к необходимости повторного ремонта. Инвестиция в качественные материалы с самого начала избавит вас от лишних затрат.

Окна и двери

Эти элементы отвечают за теплоизоляцию и безопасность вашего жилья. Экономия на окнах и дверях может привести к увеличению счетов за отопление и электроэнергию, а также к снижению уровня защиты квартиры. Кроме того, замена окон и дверей после ремонта повреждает чистовую отделку.

Работа мастеров

Нанимая специалистов для ремонта, выбирайте профессионалов с опытом и положительными отзывами. Их услуги могут стоить дороже, но это гарантирует качество работ и избавляет от необходимости переделок. Перед началом сотрудничества обязательно подпишите договор, чтобы защитить себя и свой проект.

Инвестируя в качественные материалы, опытных мастеров и надёжные элементы конструкции, вы не только избавите себя от возможных проблем, но и продлите срок службы ремонта.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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