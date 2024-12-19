Как не испортить ремонт? Простые правила для ванны, кухни и техники

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При спешке в завершении ремонта можно допустить ошибки, которые со временем превращаются в постоянные неудобства. Чтобы этого избежать, важно заранее учитывать ключевые нюансы и планировать всё до мелочей.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

Плитка в ванной

Современные санузлы часто оформляются сочетанием плитки с краской или обоями. Это стильное и доступное решение, но оно может создать сложности на этапе установки наличника.

Если крепить наличник после укладки плитки, в местах с краской или обоями могут образоваться заметные зазоры. Чтобы их устранить, потребуется дополнительная работа со шпаклевкой: подбор нужного оттенка и тщательное заполнение щелей.

Решение: сначала установите наличник, а затем укладывайте плитку. Это предотвратит появление зазоров и сэкономит ваше время.

Напольное покрытие для кухни

Кухня — зона повышенного риска для напольных покрытий. Падение тяжелых предметов, пролив жидкости или частая уборка могут повредить материал.

Что следует избегать:

Керамическая плитка, ламинат и паркет подвержены механическим повреждениям и неустойчивы к воздействию воды.

Шероховатые материалы затрудняют уборку.

Оптимальные варианты:

Линолеум - долговечный и устойчивый к повреждениям материал.

- долговечный и устойчивый к повреждениям материал. Наливной пол - износостойкий и простой в уходе вариант, идеально подходящий для кухни.

Встроенная техника и эргономика

Расположение встроенной техники также требует продуманности. Установив бытовые приборы слишком низко или высоко, вы рискуете столкнуться с дискомфортом при их использовании.

Рекомендации:

Размещайте технику на уровне пояса или груди для удобства.

Устанавливайте выключатели на уровне, доступном для всех членов семьи, чтобы никому не приходилось тянуться.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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