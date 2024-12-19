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Как выбрать шланг для душа, чтобы он прослужил долго

3:18
Недвижимость

Если ваш душевой шланг вдруг начал терять форму или появилась течь, не спешите паниковать — замену шланга можно провести самостоятельно. Важно понимать, как устроен шланг и какие материалы в нём используются, чтобы выбрать идеальный вариант для вашего душа.

Душевой шланг и лейка
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Душевой шланг и лейка

Что скрывает конструкция душевого шланга?

Шланг для душа состоит из трёх основных элементов:

  • Внутренняя трубка — по ней вода поступает от смесителя к лейке. Это самый уязвимый элемент, так как именно он подвергается механическим повреждениям и перетиранию.
  • Наружная оплётка — защищает внутреннюю трубку от повреждений, предотвращает перекручивание и деформацию. Это также придаёт шлангу более привлекательный вид.
  • Гайки — используются для крепления шланга к смесителю и лейке. Одна гайка конусная и длинная, другая — цилиндрическая и короткая.

Из чего изготавливают шланги?

Шланги для душа могут быть выполнены из разных материалов:

  1. Внутренняя трубка может быть из пластика или литой резины. Пластиковые шланги дешевле, но быстро выходят из строя. Литая резина более устойчива к механическим повреждениям и перепадам температуры.
  2. Наружная оплётка чаще всего изготавливается из пластика или металла. Пластиковые обмотки, хотя и визуально привлекательны, со временем теряют свои качества, растрескиваются. Металлические оплётки (из нержавеющей стали или латуни) служат гораздо дольше — до 8 лет. Шланги с металлической оплёткой и силиконовыми вставками считаются наиболее долговечными.

Преимущества современных моделей

Современные душевые шланги предлагают различные дополнительные функции, такие как:

  • Защита от перекручивания — специальные подшипники и шарнирные соединения позволяют шлангу вращаться без заломов.
  • Растягивающаяся оплётка — делает шланг более прочным и менее подверженным механическим повреждениям.
  • Антибактериальное покрытие — помогает предотвратить развитие грибка и бактерий на поверхности шланга.
  • Микрофильтр — ловит мусор и частички налёта, улучшая качество воды.

Как выбрать шланг?

Выбор зависит от нескольких факторов:

  • Материал. Для долговечности и простоты в уходе лучше выбрать шланг с металлической оплёткой и силиконовой защитой.
  • Дополнительные функции. Если вы цените удобство и долговечность, стоит инвестировать в шланг с защитой от перекручивания или растягивающейся оплёткой.
  • Бюджет. Если вам не важен внешний вид, можно выбрать пластиковую модель, которая дешевле, но потребуется замена через несколько лет.

Замена или ремонт?

Если шланг повреждён, его можно заменить или отремонтировать:

  • Для замены: отключите воду, снимите старый шланг, очистите резьбы, установите новый, и проверьте на утечку.
  • Для ремонта: если повреждение рядом с лейкой, можно срезать повреждённый участок, нагреть трубку и снова собрать шланг. Но этот способ годится только для небольших повреждений.

Уточнения

Шланг (от нидерл. Slang змея, шланг, нем. Schlange змея) — гибкая труба.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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