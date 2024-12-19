Как выбрать шланг для душа, чтобы он прослужил долго

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваш душевой шланг вдруг начал терять форму или появилась течь, не спешите паниковать — замену шланга можно провести самостоятельно. Важно понимать, как устроен шланг и какие материалы в нём используются, чтобы выбрать идеальный вариант для вашего душа.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Душевой шланг и лейка

Что скрывает конструкция душевого шланга?

Шланг для душа состоит из трёх основных элементов:

Внутренняя трубка — по ней вода поступает от смесителя к лейке. Это самый уязвимый элемент, так как именно он подвергается механическим повреждениям и перетиранию.

Наружная оплётка — защищает внутреннюю трубку от повреждений, предотвращает перекручивание и деформацию. Это также придаёт шлангу более привлекательный вид.

Гайки — используются для крепления шланга к смесителю и лейке. Одна гайка конусная и длинная, другая — цилиндрическая и короткая.

Из чего изготавливают шланги?

Шланги для душа могут быть выполнены из разных материалов:

Внутренняя трубка может быть из пластика или литой резины. Пластиковые шланги дешевле, но быстро выходят из строя. Литая резина более устойчива к механическим повреждениям и перепадам температуры. Наружная оплётка чаще всего изготавливается из пластика или металла. Пластиковые обмотки, хотя и визуально привлекательны, со временем теряют свои качества, растрескиваются. Металлические оплётки (из нержавеющей стали или латуни) служат гораздо дольше — до 8 лет. Шланги с металлической оплёткой и силиконовыми вставками считаются наиболее долговечными.

Преимущества современных моделей

Современные душевые шланги предлагают различные дополнительные функции, такие как:

Защита от перекручивания — специальные подшипники и шарнирные соединения позволяют шлангу вращаться без заломов.

Растягивающаяся оплётка — делает шланг более прочным и менее подверженным механическим повреждениям.

Антибактериальное покрытие — помогает предотвратить развитие грибка и бактерий на поверхности шланга.

Микрофильтр — ловит мусор и частички налёта, улучшая качество воды.

Как выбрать шланг?

Выбор зависит от нескольких факторов:

Материал. Для долговечности и простоты в уходе лучше выбрать шланг с металлической оплёткой и силиконовой защитой.

Дополнительные функции. Если вы цените удобство и долговечность, стоит инвестировать в шланг с защитой от перекручивания или растягивающейся оплёткой.

Бюджет. Если вам не важен внешний вид, можно выбрать пластиковую модель, которая дешевле, но потребуется замена через несколько лет.

Замена или ремонт?

Если шланг повреждён, его можно заменить или отремонтировать:

Для замены: отключите воду, снимите старый шланг, очистите резьбы, установите новый, и проверьте на утечку.

Для ремонта: если повреждение рядом с лейкой, можно срезать повреждённый участок, нагреть трубку и снова собрать шланг. Но этот способ годится только для небольших повреждений.

Уточнения

Шланг (от нидерл. Slang змея, шланг, нем. Schlange змея) — гибкая труба.



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