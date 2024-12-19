Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румынская тяга: упражнение, которое делает спину сильной, а ягодицы подтянутыми
Слоёный салат с гранатом и грибами: ваш идеальный рецепт
Надёжные китайские автомобили, которые вас удивят
Как избежать проблем со здоровьем, наслаждаясь самым любимым новогодним салатом — оливье
Алиса Вайдель раскритиковала ЕС за уничтожение автопрома Германии
Новый фильм с Киану Ривзом расскажет, сколько люди могут прожить без гаджетов
Самый удачный рецепт теста для вареников: не прилипнет и не порвётся при варке
Встречая год Змеи, оформите стол в восточном стиле, не забывая о здоровом питании
Марс и строительство: как местные ресурсы станут основой колоний

Как быстро очистить плиту от жира без дорогих средств

3:31
Недвижимость

Плита — это не только сердце кухни, но и одно из самых сложных мест в плане уборки. Она постоянно подвергается воздействию горячих жидкостей, жира, пищи, и при этом всегда на виду. В отличие от духового шкафа или микроволновки, которые скрыты за стеклом, варочная поверхность регулярно попадает под взгляд. Поэтому грязная плита способна испортить даже самый ухоженный кухонный гарнитур. Но как быстро и эффективно очистить её, не прибегая к дорогостоящим химическим средствам? Разберемся в этом вопросе.

Газовая плита
Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Газовая плита

Почему важна регулярная уборка

Часто на плиту проливается молоко, каша или жир из сковороды. Проблема в том, что такие загрязнения, если их не убрать вовремя, начинают прикипать к поверхности, а со временем превращаются в стойкие пятна и нагар. Если не ухаживать за плитой регулярно, нагар может стать настолько сильным, что будет сложно избавиться от него даже с помощью сильных химикатов. Поэтому уборку лучше делать сразу после приготовления пищи, пока пятна свежие.

Как очистить плиту без дорогих химикатов?

Многие хозяйки уже давно предпочитают использовать средства, которые всегда под рукой. Например, сода и уксус — это настоящие помощники в борьбе с загрязнениями.

  • Сода — отличное средство для борьбы с жиром и грязью. Она не только обезжиривает, но и безопасна для большинства материалов плит. Для чистки достаточно смешать соду с водой до состояния пасты, нанести на загрязнённые участки и оставить на 20-30 минут. После этого можно аккуратно потереть поверхность и вытереть насухо.
  • Сода и уксус — эта комбинация работает идеально для удаления стойких загрязнений. Сначала на плиту наносим уксус, а затем засыпаем содой. Процесс химической реакции помогает избавиться от жирных пятен и нагаров.
  • Сода и мыло — для удаления застарелого жира можно использовать смесь соды с жидким мылом. Наносим эту пасту на загрязнённые участки и оставляем на 10-20 минут, после чего смываем.

Советы по чистке

  • Перчатки. Не забывайте защищать руки — использование перчаток поможет избежать раздражений от чистящих средств.
  • Губки и салфетки. Для чистки лучше всего подходят мягкие губки, салфетки из микрофибры и хлопчатобумажные ткани, чтобы не поцарапать поверхность.
  • Сухая уборка. Прежде чем наносить чистящее средство, тщательно сметите все сухие крошки и остатки пищи.

Особенности чистки газовой плиты

Газовые плиты требуют особого подхода. Снимите решетки и горелки перед чисткой, чтобы не повредить элементы. Горелки необходимо тщательно чистить, особенно в местах, где выходит пламя. Используйте тонкие иглы или разогнутую скрепку, чтобы прочистить отверстия.

Преимущества использования натуральных средств

Сода, уксус и мыло — это безопасные и недорогие средства, которые легко справляются с загрязнениями, не повреждая поверхность плиты. В отличие от абразивных чистящих средств, которые могут оставить царапины, эти ингредиенты мягко очищают плиту и придают ей блеск.

Уточнения

Кухонная плита: газовая плита; электрическая плита; электроплитка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова потратила внушительную сумму на оформление дома к Новому году Аудио 
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью
Экономика и бизнес
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью Аудио 
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Последние материалы
Марс и строительство: как местные ресурсы станут основой колоний
Татьяна Навка высказалась о спортивной карьере шестилетней дочери Заворотнюк и Чернышева
Подготовка к свадьбе: что сделать с лицом и телом для идеального образа
Что такое растительное питание
Владимир Путин рассказал, какие фильмы смотрит с семьёй
Врач раскрыла секрет, чем можно заменить вредные для детей сладости в новогодних подарках
Избавьтесь от жирности волос быстро и легко. Вам поможет эта домашняя кокосовая маска
Рискованные решения при выращивании томатов: стоит ли удалять листья
Народные методы хранения лука: как не загубить урожай в квартире
Глеб Калюжный озвучил главного героя в мультсериале Киберслав про Древнюю Русь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.