Как быстро очистить плиту от жира без дорогих средств

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плита — это не только сердце кухни, но и одно из самых сложных мест в плане уборки. Она постоянно подвергается воздействию горячих жидкостей, жира, пищи, и при этом всегда на виду. В отличие от духового шкафа или микроволновки, которые скрыты за стеклом, варочная поверхность регулярно попадает под взгляд. Поэтому грязная плита способна испортить даже самый ухоженный кухонный гарнитур. Но как быстро и эффективно очистить её, не прибегая к дорогостоящим химическим средствам? Разберемся в этом вопросе.

Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Газовая плита

Почему важна регулярная уборка

Часто на плиту проливается молоко, каша или жир из сковороды. Проблема в том, что такие загрязнения, если их не убрать вовремя, начинают прикипать к поверхности, а со временем превращаются в стойкие пятна и нагар. Если не ухаживать за плитой регулярно, нагар может стать настолько сильным, что будет сложно избавиться от него даже с помощью сильных химикатов. Поэтому уборку лучше делать сразу после приготовления пищи, пока пятна свежие.

Как очистить плиту без дорогих химикатов?

Многие хозяйки уже давно предпочитают использовать средства, которые всегда под рукой. Например, сода и уксус — это настоящие помощники в борьбе с загрязнениями.

Сода — отличное средство для борьбы с жиром и грязью. Она не только обезжиривает, но и безопасна для большинства материалов плит. Для чистки достаточно смешать соду с водой до состояния пасты, нанести на загрязнённые участки и оставить на 20-30 минут. После этого можно аккуратно потереть поверхность и вытереть насухо.

Сода и уксус — эта комбинация работает идеально для удаления стойких загрязнений. Сначала на плиту наносим уксус, а затем засыпаем содой. Процесс химической реакции помогает избавиться от жирных пятен и нагаров.

Сода и мыло — для удаления застарелого жира можно использовать смесь соды с жидким мылом. Наносим эту пасту на загрязнённые участки и оставляем на 10-20 минут, после чего смываем.

Советы по чистке

Перчатки. Не забывайте защищать руки — использование перчаток поможет избежать раздражений от чистящих средств.

Губки и салфетки. Для чистки лучше всего подходят мягкие губки, салфетки из микрофибры и хлопчатобумажные ткани, чтобы не поцарапать поверхность.

Сухая уборка. Прежде чем наносить чистящее средство, тщательно сметите все сухие крошки и остатки пищи.

Особенности чистки газовой плиты

Газовые плиты требуют особого подхода. Снимите решетки и горелки перед чисткой, чтобы не повредить элементы. Горелки необходимо тщательно чистить, особенно в местах, где выходит пламя. Используйте тонкие иглы или разогнутую скрепку, чтобы прочистить отверстия.

Преимущества использования натуральных средств

Сода, уксус и мыло — это безопасные и недорогие средства, которые легко справляются с загрязнениями, не повреждая поверхность плиты. В отличие от абразивных чистящих средств, которые могут оставить царапины, эти ингредиенты мягко очищают плиту и придают ей блеск.

Уточнения

Кухонная плита: газовая плита; электрическая плита; электроплитка.



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