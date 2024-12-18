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Как уничтожить плесень в ванной и не допустить её возвращения

2:58
Недвижимость

Плесень в ванной — это не просто неприятность, а реальная угроза здоровью. Особенно если она обосновалась на стенах или потолке. Зачастую справиться с ней самостоятельно бывает крайне сложно, поскольку грибки проникают глубоко в отделочные материалы и распространяются быстро.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Виды плесени в ванной

В ванной комнате могут поселиться различные виды плесени, каждый из которых предпочитает свои условия.

  • Чёрная плесень (Aspergillus niger) — самая распространенная в ванной. Этот грибок любит влажные места с органическими загрязнениями. Он проникает в пористые материалы, такие как затирка и бетон, и может вызвать заболевания дыхательных путей, а также повлиять на зрение и центральную нервную систему.
  • Зелёная плесень (Penicillium) — чаще всего встречается на стенах и мебельных поверхностях. Может поражать даже продукты, а также мебель и потолки.
  • Розовая плесень (Serratia marcescens) — это бактерия, а не грибок, но она также часто встречается в ванной. Она не проникает глубоко в материалы, легко уничтожается при уборке и не вызывает серьёзных проблем.
  • Белая плесень (Mucor) — обычно появляется в цветочных горшках, но в ванной её практически не бывает, если поддерживается правильный режим влажности.
  • Синяя плесень (Ceratocystis) — разрушает деревянные поверхности, например, мебель или паркет.
  • Серые грибы — появляются на любых поверхностях, и бороться с ними сложно, так как они могут проникать внутрь материала.

Причины появления плесени

Плесень в ванной появляется из-за влажности, плохой вентиляции и недостаточного обогрева.

При каких условиях она возникает?

  • Стены сильно остывают, появляются трещины и щели.
  • Не хватает качественной вентиляции, например, вытяжка не работает.
  • Протекает водопровод или конденсат скапливается на стенах.

Если не следить за этими факторами, споры плесени могут попасть в помещение из воздуха, с одежды или даже с шерстью домашних животных.

Как избавиться от плесени?

Для того чтобы избавиться от грибка, одних обычных средств для уборки недостаточно. Потребуются специальные фунгициды, которые уничтожат не только видимые споры, но и глубоко скрытую грибницу в пористых материалах. Кроме того, просто удалить плесень не достаточно — важно предотвратить её повторное появление.

Что для этого нужно?

  • Обеспечить вентиляцию и установить вытяжку.
  • Применить средства для снижения влажности и поддержания температуры в пределах 20-25°C.
  • Следить за регулярной уборкой и осушением воздуха в ванной.

Если не устранить условия для размножения грибка, борьба с ним будет неэффективной, и он снова появится.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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