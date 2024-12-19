Не делайте так, иначе вы испортите интерьер ванной комнаты

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какие ошибки могут быть в интерьере ванной комнаты

Самая распространенная ошибка при ремонте ванной комнаты — неправильные размеры. Тщательно измерьте размеры ванной комнаты.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

Еще одна популярная ошибка в интерьере — недостаток света. Выберите несколько источников света для ванной комнаты, а также зеркало с подсветкой.

Отсутствие розеток или незащищенные розетки доставляют неудобства и небезопасны. Неправильная установка ванны или душа также может нарушить ваш комфорт. Выберите удобное место для этого.

Недостаточное количество места для хранения вещей также является проблемой в интерьере. Важно, чтобы было место для полотенец, шампуней и другой косметики, расчёсок и зубных щеток.

Скользкий пол крайне небезопасен для ванной комнаты. Поэтому выбирайте нескользящее покрытие или используйте противоскользящие коврики.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





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