Не делайте так, иначе вы испортите интерьер ванной комнаты

Самая распространенная ошибка при ремонте ванной комнаты — неправильные размеры. Тщательно измерьте размеры ванной комнаты.
Еще одна популярная ошибка в интерьере — недостаток света. Выберите несколько источников света для ванной комнаты, а также зеркало с подсветкой.
Отсутствие розеток или незащищенные розетки доставляют неудобства и небезопасны. Неправильная установка ванны или душа также может нарушить ваш комфорт. Выберите удобное место для этого.
Недостаточное количество места для хранения вещей также является проблемой в интерьере. Важно, чтобы было место для полотенец, шампуней и другой косметики, расчёсок и зубных щеток.
Скользкий пол крайне небезопасен для ванной комнаты. Поэтому выбирайте нескользящее покрытие или используйте противоскользящие коврики.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.