Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетики: сколько можно пить без вреда для здоровья
Почему собака прыгает при встрече и как с этим справиться без наказаний
Как драгоценные камни могут спасти планету от глобального потепления
Быстрый домашний пирог как у бабушки: готовится с любыми свежими, замороженными или компотными фруктами
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению
Когда электроника мешает: ситуации, где отключение ESP необходимо
Российских туристов предупреждают о строгих законах на Шри-Ланке
Монохромный макияж, который покорит всех
Когда обычная линька превращается в болезнь: главные признаки

Не делайте так, иначе вы испортите интерьер ванной комнаты

0:58
Недвижимость

Какие ошибки могут быть в интерьере ванной комнаты

Самая распространенная ошибка при ремонте ванной комнаты — неправильные размеры. Тщательно измерьте размеры ванной комнаты.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Еще одна популярная ошибка в интерьере — недостаток света. Выберите несколько источников света для ванной комнаты, а также зеркало с подсветкой.

Отсутствие розеток или незащищенные розетки доставляют неудобства и небезопасны. Неправильная установка ванны или душа также может нарушить ваш комфорт. Выберите удобное место для этого.

Недостаточное количество места для хранения вещей также является проблемой в интерьере. Важно, чтобы было место для полотенец, шампуней и другой косметики, расчёсок и зубных щеток.

Скользкий пол крайне небезопасен для ванной комнаты. Поэтому выбирайте нескользящее покрытие или используйте противоскользящие коврики.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Домашние животные
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам Аудио 
Ледокол застрянет во льдах Арктики: уникальное климатическое исследование
Наука и техника
Ледокол застрянет во льдах Арктики: уникальное климатическое исследование
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Быстрый домашний пирог как у бабушки: готовится с любыми свежими, замороженными или компотными фруктами
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению
Когда электроника мешает: ситуации, где отключение ESP необходимо
Российских туристов предупреждают о строгих законах на Шри-Ланке
Монохромный макияж, который покорит всех
Когда обычная линька превращается в болезнь: главные признаки
Как очистить нож от ржавчины? Возьмите лимон и соль, и вы удивитесь результату
Wildberries упрощает покупку крупногабаритной продукции
Гниющее дерево может разрушить ваш сад: как предотвратить беду
Самый большой айсберг снова в движении: что с ним происходит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.