Как очистить нож от ржавчины? Возьмите лимон и соль, и вы удивитесь результату

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Как очистить ржавчину от ножа

Наиболее широко используемым методом, который подходит для очистки любых металлических поверхностей, является лимонная кислота и соль. В домашних условиях лимон может стать средством первой помощи в борьбе со ржавчиной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Растворите в воде несколько капель лимонного сока и соль. Раствор нужно нанести на ржавую поверхность ножа губкой и оставить на некоторое время — не менее чем на 2 часа.

Лимонная кислота и соль хорошо дезинфицируют поверхность и растворяют ржавчину. После использования метода удаления ржавчины металл лучше покрыть маслом, чтобы предотвратить повторное окисление.

Как убрать ржавчину с ножа с помощью уксуса

Для удаления ржавчины нужна 70-процентная уксусная кислота. Если повреждения незначительные, можно сделать раствор с водой в пропорции 1 к 3, или использовать 9-процентный уксус.

В случае с ножом лучше всего подходит длительное замачивание. Чтобы избавиться от сильно проржавевших предметов, замочите ржавые ножи в миске с белым уксусом и оставьте их на ночь или на несколько часов.

Как только они хорошо пропитаются, уберите ржавчину стальной мочалкой, губкой или жёсткой щеткой.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.



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