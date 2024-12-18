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5 лайфхаков для быстрой уборки, которые сэкономят ваше время

1:40
Недвижимость

Уборка может занимать много времени, но с некоторыми простыми лайфхаками она станет гораздо быстрее и легче. Вот 5 простых советов, которые помогут поддерживать чистоту.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Сразу раскладывайте вещи по местам. Один из самых простых, но эффективных способов избежать беспорядка — это не оставлять покупки на столе, стуле или диване. Как только вернулись домой, сразу разложите всё по своим местам. 

Используйте бумагу для сбора пыли на шкафах. В местах, где пыль скапливается особенно быстро, можно использовать газету или обои. Разложите их на верхней поверхности шкафа, и вся пыль будет оседать именно на бумаге. Таким образом, вам нужно будет только время от времени менять бумагу.

Протирайте мебель микрофиброй. Используйте специальную ткань из микрофибры. Она идеально подходит для удаления пыли, хорошо впитывает влагу и не оставляет разводов на поверхностях. 

Приобретите многофункциональную швабру. Швабра с распылителем — настоящая находка для быстрой уборки. Она помогает сэкономить время и силы, ведь вам не нужно набирати воду в ведро. Просто распылите жидкость и начните мыть полы. 

Купите хороший пылесос. Мощный пылесос — это один из самых важных инструментов для быстрой уборки. Он легко справляется с коврами, удаляет пыль, волосы и шерсть домашних животных с первого раза.

Инвестируя в качественное оборудование, вы сэкономите много времени на уборке и получите отличные результаты с минимальными усилиями.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

Шва́бра (от нем. Schwabber) — инструмент для мытья полов. Швабры также применяются для быстрого удаления с пола пролитой жидкости.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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