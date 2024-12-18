Модно, но неудобно! 3 ошибки при ремонте санузла, которые могут лишить вас комфорта

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Существует ряд просчётов, которые могут возникнуть при ремонте санузла. Одной из частых ошибок является выбор раковины с угловатыми формами.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

Даже если углы закруглены, это создаёт дополнительное место для накопления грязи, что затрудняет уборку.

Кроме того, модная тумба с механизмом push-to-open, который выглядит стильно и удобно, может вызывать неудобства в эксплуатации. Если случайно задеть тумбу ногой во время утренних процедур, она откроется. Это может быть крайне неудобно, особенно в ограниченном пространстве.

Другой распространённой ошибкой является неправильное размещение стеклянного ограждения для душа или ванны.

В стандартных санузлах с площадью 3-4 кв. м владельцы часто стараются сэкономить место, размещая ограждение прямо рядом с раковиной. Это приводит к тому, что брызги попадают на стекло, оставляют разводы, и мыть их становится крайне сложно. Эту проблему можно избежать, если правильно спланировать расположение всех вещей в ванной комнате.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.



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