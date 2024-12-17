Греют по-разному: всё, что нужно знать о выборе батарей для квартиры

Эксперт Антон Тюрин рассказал, что чугунные радиаторы отличаются долговечностью и устойчивостью к коррозии и перепадам давления.
Эти батареи долго удерживают тепло и идеально подходят для квартир с центральным отоплением. Однако многие считают их устаревшими.
Алюминиевые радиаторы — лёгкие, быстро нагреваются и стоят недорого. Но они подвержены коррозии и уступают чугунным по качеству теплоносителя, пишет портал 56orb.ru.
Как альтернативу Тюрин предлагает биметаллические батареи. Они переносят высокое давление, температурные скачки и обладают хорошей теплоотдачей. Однако их срок службы может сократиться из-за коррозии.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
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