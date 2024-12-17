Наследники, осужденные и арендаторы-призраки! Названы главные риски при покупке жилья

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приватизация жилья, стартовавшая в начале 1990-х, принесла гражданам не только возможности, но и немало проблем.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Как пояснил председатель комитета Союза юристов Москвы Александр Толмачёв на этапе приватизации многие семьи по ошибке или намеренно могли не включить в договор своих несовершеннолетних детей.

Ситуация осложняется тем, что человек, отказавшийся от участия в приватизации, сохраняет пожизненное право на проживание в этой квартире. Это значит, что новый собственник может оказаться в положении, когда ему придётся делить жилплощадь с незнакомыми людьми.

Риелтор и юрист Елена Трифонова добавляет, что перед сделкой необходимо узнать, кто прописан в квартире. Регистрация даёт человеку право на проживание даже после смены собственника. Трифонова рассказала случай, когда семья приобрела квартиру, но спустя полгода мать ребёнка, прописанного там, оспорила сделку через органы опеки. В итоге сделка была признана незаконной.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если при покупке не проверить, не числится ли кто-то из жильцов в местах лишения свободы. Если покупатель не заметит этого нюанса, после освобождения зарегистрированный человек имеет полное право вернуться в квартиру.

Чтобы избежать подобных проблем, Трифонова советует перед покупкой запросить выписку из домовой книги и убедиться, что все жильцы сняты с регистрации, пишет Москва 24.

В отдельных случаях продавцы умалчивают о квартирантах. Если покупатель не проверил жильё лично, он рискует столкнуться с арендаторами, которые не могут не спешить съезжать.

Уточнения

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.