Наследники, осужденные и арендаторы-призраки! Названы главные риски при покупке жилья

Приватизация жилья, стартовавшая в начале 1990-х, принесла гражданам не только возможности, но и немало проблем.
Как пояснил председатель комитета Союза юристов Москвы Александр Толмачёв на этапе приватизации многие семьи по ошибке или намеренно могли не включить в договор своих несовершеннолетних детей.
Ситуация осложняется тем, что человек, отказавшийся от участия в приватизации, сохраняет пожизненное право на проживание в этой квартире. Это значит, что новый собственник может оказаться в положении, когда ему придётся делить жилплощадь с незнакомыми людьми.
Риелтор и юрист Елена Трифонова добавляет, что перед сделкой необходимо узнать, кто прописан в квартире. Регистрация даёт человеку право на проживание даже после смены собственника. Трифонова рассказала случай, когда семья приобрела квартиру, но спустя полгода мать ребёнка, прописанного там, оспорила сделку через органы опеки. В итоге сделка была признана незаконной.
Аналогичная ситуация может возникнуть, если при покупке не проверить, не числится ли кто-то из жильцов в местах лишения свободы. Если покупатель не заметит этого нюанса, после освобождения зарегистрированный человек имеет полное право вернуться в квартиру.
Чтобы избежать подобных проблем, Трифонова советует перед покупкой запросить выписку из домовой книги и убедиться, что все жильцы сняты с регистрации, пишет Москва 24.
В отдельных случаях продавцы умалчивают о квартирантах. Если покупатель не проверил жильё лично, он рискует столкнуться с арендаторами, которые не могут не спешить съезжать.
Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.