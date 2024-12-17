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Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

1:02
Недвижимость

Микроволновая печь — привычный бытовой прибор, но не все знают о скрытой угрозе, которую она несёт. Хотя споры о влиянии электромагнитного излучения давно разрешены, ученые обнаружили другую опасность — устойчивые бактерии, которые могут вызывать инфекции.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Микробиолог Альба Иглесиас и её коллеги обнаружили, что микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Оказалось, что микроволновые печи, используемые для разогрева пищи, содержат больше опасных бактерий по сравнению с лабораторными.

Чтобы минимизировать риск заражения, эксперты рекомендуют тщательно чистить микроволновку после каждого использования. Используйте не только влажную тряпку, но и дезинфицирующие средства, пишет Ireceptar.

Также следите за чистотой всей кухни. Микроволновка — лишь одна из поверхностей, на которой могут размножаться бактерии.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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