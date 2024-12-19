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Исследование: сколько россиян отказались от покупки квартиры в 2024 году

1:55
Недвижимость

Согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом "Выберу.ру", большинство жителей России — 68% — решили отложить покупку квартиры на 2024 год из-за высоких ставок по ипотечным кредитам. Это связано с тем, что многие хотят снизить свои расходы на жильё.

густонаселенный многоквартирный комплекс
Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
густонаселенный многоквартирный комплекс

14% респондентов нашли возможность приобрести жильё меньшей стоимости или площади, чтобы минимизировать расходы. Ещё 12% воспользовались льготными программами, которые всё ещё действуют, а 6% сосредоточились на поиске недвижимости со скидками от застройщиков или банков, сообщает Газета.Ru.

Те, кто уже купил квартиру в ипотеку, стараются погасить кредит досрочно, чтобы сократить общую сумму переплат. 42% опрошенных делают это, уменьшая размер ежемесячных платежей, а 25% увеличивают срок кредитования. 13% предпочитают увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить общую долговую нагрузку. 20% придерживаются стандартного графика выплат, но все они надеются на рефинансирование своих ипотечных кредитов при первой возможности.

Респонденты также назвали основные факторы, которые повлияли на их решение о покупке недвижимости. Так, 37% ориентировались на прогнозы роста цен на жильё, стремясь зафиксировать стоимость. 32% приняли решение в силу личных обстоятельств или срочной необходимости. 21% были уверены в своём стабильном доходе, который позволяет им планировать финансы, а 10% выбрали ипотеку, основываясь на надёжности банка и привлекательности его условий.

В опросе приняли участие 3 тысячи жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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