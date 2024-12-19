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Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях

2:22
Недвижимость

Аромат — это не просто запах, это целый мир эмоций и настроения. Поэтому выбор аромата в доме, где мы проводим много времени и строим важные отношения с близкими, имеет огромное значение.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Кухня — это место, где мы готовим еду, но не только здесь важен аромат. Ванная комната — это место, где мы отдыхаем и заботимся о своей чистоте.

Чтобы в ванной комнате было приятно находиться, её необходимо сначала очистить. Чаще всего неприятные запахи часто возникают из-за засоров в душе и раковине, где скапливаются волосы и мыльная пена.

Старайтесь регулярно очищать стоки, например, с помощью колокольчика. Раз в месяц промывайте их смесью из половины стакана пищевой соды и половины стакана уксуса. Вылейте смесь в канализацию и дайте ей подействовать примерно полчаса. Затем залейте несколько литров горячей воды, и проблема должна исчезнуть.

Сделайте диффузор

Чтобы в ванной комнате всегда было свежо и приятно, создайте самодельный диффузор, который будет радовать вас своим ароматом долгое время.

  1. Возьмите высокую бутылку или консервную банку.
  2. Влейте в неё спирт и миндальное масло в соотношении 2:3.
  3. Добавьте в смесь 15 капель лавандового и 25 капель грейпфрутового масла.
  4. Окуните в смесь бамбуковые или ротанговые палочки и дайте им пропитаться ароматом.
  5. Затем переверните палочки и дайте аромату распространиться по комнате.

Попробуйте поглотитель запаха

В ванной комнате часто бывает влажно и затхло. Чтобы избежать этого, положите в миску пищевую соду или разрыхлитель и добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла. Сода будет поглощать влагу, а эфирное масло наполнит воздух приятным ароматом.

Если ваша ванная комната соединена с туалетом, вы можете использовать ещё один способ наполнить туалет ароматом. Просто капните несколько капель любимого эфирного масла в центр рулона туалетной бумаги. Когда вы будете использовать бумагу, аромат будет распространяться по комнате. Это просто, доступно и эффективно.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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