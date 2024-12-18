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Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить

1:17
Недвижимость

Основные шаги по очистке

Следуйте этим шагам, чтобы очистить сковородку из нержавеющей стали. 

  1. Полоскание: смойте излишки пищи теплой водой.
  2. Замачивание: наполните сковороду теплой мыльной водой и дайте ей впитаться.
  3. Очистка: используйте неабразивную губку, чтобы очистить сковороду теплой мыльной водой.
  4. Вытирание: немедленно вытрите сковороду насухо салфеткой из микрофибры.

Удаление пригоревшей пищи

Если вы столкнулись с пригоревшими остатками еды, попробуйте следующий метод:

  1. Посыпьте пищевой содой: щедро посыпьте пищевой содой поверхность сковороды.
  2. Вскипятите воду: наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть прилипшую пищу, и доведите ее до кипения.
  3. Чистка: слейте воду и очистите сковороду теплой мыльной водой.
  4. Сухо: вытрите насухо полотенцем из микрофибры.

Советы по уходу

Предотвратите появление следов пригорания, убедившись, что в сковороде достаточно жира или жидкости, прежде чем добавлять пищу.

Нагрейте сковороду на слабом или среднем огне в течение нескольких минут, прежде чем добавить масло или ингредиенты.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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