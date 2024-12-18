Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Основные шаги по очистке

Следуйте этим шагам, чтобы очистить сковородку из нержавеющей стали.

Полоскание: смойте излишки пищи теплой водой. Замачивание: наполните сковороду теплой мыльной водой и дайте ей впитаться. Очистка: используйте неабразивную губку, чтобы очистить сковороду теплой мыльной водой. Вытирание: немедленно вытрите сковороду насухо салфеткой из микрофибры.

Удаление пригоревшей пищи

Если вы столкнулись с пригоревшими остатками еды, попробуйте следующий метод:

Посыпьте пищевой содой: щедро посыпьте пищевой содой поверхность сковороды. Вскипятите воду: наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть прилипшую пищу, и доведите ее до кипения. Чистка: слейте воду и очистите сковороду теплой мыльной водой. Сухо: вытрите насухо полотенцем из микрофибры.

Советы по уходу

Предотвратите появление следов пригорания, убедившись, что в сковороде достаточно жира или жидкости, прежде чем добавлять пищу.

Нагрейте сковороду на слабом или среднем огне в течение нескольких минут, прежде чем добавить масло или ингредиенты.

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