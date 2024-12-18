Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
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Основные шаги по очистке
Следуйте этим шагам, чтобы очистить сковородку из нержавеющей стали.
- Полоскание: смойте излишки пищи теплой водой.
- Замачивание: наполните сковороду теплой мыльной водой и дайте ей впитаться.
- Очистка: используйте неабразивную губку, чтобы очистить сковороду теплой мыльной водой.
- Вытирание: немедленно вытрите сковороду насухо салфеткой из микрофибры.
Удаление пригоревшей пищи
Если вы столкнулись с пригоревшими остатками еды, попробуйте следующий метод:
- Посыпьте пищевой содой: щедро посыпьте пищевой содой поверхность сковороды.
- Вскипятите воду: наполните кастрюлю достаточным количеством воды, чтобы покрыть прилипшую пищу, и доведите ее до кипения.
- Чистка: слейте воду и очистите сковороду теплой мыльной водой.
- Сухо: вытрите насухо полотенцем из микрофибры.
Советы по уходу
Предотвратите появление следов пригорания, убедившись, что в сковороде достаточно жира или жидкости, прежде чем добавлять пищу.
Нагрейте сковороду на слабом или среднем огне в течение нескольких минут, прежде чем добавить масло или ингредиенты.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру