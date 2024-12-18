Как легко убрать катышки с одежды? 2 эффективных способа

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как лучше всего выводить катышки с одежды

Самый простой способ убрать катышки с любимого свитера — воспользоваться специальным валиком. Как показывает практика, он многофункционален — он не только очищает одежду от застрявшего ворса, но и отлично справляется с удалением катышков.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Зубная щетка, расческа. Используйте щетку или расческу с мелкими зубьями, чтобы расчесать ткань или трикотаж. Этот способ подходит для трикотажа и тканей из пушистых, ворсистых нитей, в том числе мохера и ангоры. Для удаления катышек лучше всего подойдет плоская расческа или расческа с близко расположенными зубьями.

Удобнее будет, если зубья не будут острыми: в процессе чистки ткани они не будут постоянно цепляться за сплетения, если нужно удалить катышки, например, со свитера.

Другой способ — обернуть руку или пустую бутылку клейкой стороной ленты наружу, а затем похлопать по поверхности одежды, чтобы собрать любые катышки с ткани.

Как предотвратить появление

Чтобы предотвратить появление катышков на одежде, выбирайте одежду из плотной натуральной ткани.

Кроме того, стирайте одежду в деликатном режиме и избегайте машинной сушки.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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