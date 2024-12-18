Как легко убрать катышки с одежды? 2 эффективных способа

Самый простой способ убрать катышки с любимого свитера — воспользоваться специальным валиком. Как показывает практика, он многофункционален — он не только очищает одежду от застрявшего ворса, но и отлично справляется с удалением катышков.
Зубная щетка, расческа. Используйте щетку или расческу с мелкими зубьями, чтобы расчесать ткань или трикотаж. Этот способ подходит для трикотажа и тканей из пушистых, ворсистых нитей, в том числе мохера и ангоры. Для удаления катышек лучше всего подойдет плоская расческа или расческа с близко расположенными зубьями.
Удобнее будет, если зубья не будут острыми: в процессе чистки ткани они не будут постоянно цепляться за сплетения, если нужно удалить катышки, например, со свитера.
Другой способ — обернуть руку или пустую бутылку клейкой стороной ленты наружу, а затем похлопать по поверхности одежды, чтобы собрать любые катышки с ткани.
Чтобы предотвратить появление катышков на одежде, выбирайте одежду из плотной натуральной ткани.
Кроме того, стирайте одежду в деликатном режиме и избегайте машинной сушки.
Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.
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