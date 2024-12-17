Год провалов: что не успели построить в Ростове за 2024 год

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1:09
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Ростовский урбанист Артемий Зайцев подвёл итоги 2024 года, отметив несколько проблемных городских проектов.

ростов-на-дону
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ростов-на-дону

По его словам, строительство школ в крупных жилых районах, запланированное на конец этого года, перенесено на 2025-й. Также был провален проект парка "Дружба": подрядчик взялся за работы, но покинул объект, и контракт с ним расторгли.

Урбанист также обеспокоен застройкой левого берега Дона, где планируется поселить около 25 тысяч человек, что создаст дополнительную конкуренцию на рынке труда для жителей Батайска.

По мнению Зайцева, разрешения на строительство жилья в местах, предназначенных для деловой инфраструктуры, приводят к дефициту рабочих мест, пишет rostovgazeta.ru.

При этом город продолжает испытывать недостаток финансирования на ремонт аварийных объектов культурного наследия. Примером является здание музея на Московской, 72, которое продолжает разрушаться, несмотря на открытие музея в другом, более тесном помещении.

Уточнения

Росто́в-на-Дону́ (сокращённо часто — Ростов) — крупнейший город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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