Как сделать воздух в квартире чистым и свежим: рекомендации экспертов

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для комфортного существования человека недостаточно лишь исключить самые опасные загрязнители из окружающей среды. Также критически важными являются уровни кислорода и углекислого газа, а также содержание водяного пара в воздухе. На свежем воздухе поддерживать их соотношение на стабильном уровне помогают природные процессы, такие как ветер и осадки. Однако в пределах жилых помещений такие факторы отсутствуют.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая спальня

Если кто-то не готов регулярно проветривать жилое пространство, существует специальное оборудование, способное наладить активный обмен воздуха и нормализовать содержание кислорода и углекислого газа. К таким устройствам относятся бризеры и рекуператоры.

Бризер отвечает за приточную вентиляцию, а некоторые модели могут очищать и даже подогревать воздух, поступающий с улицы. Удаление отработанного воздуха происходит через уже установленные в квартире вытяжные каналы. Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении, открывая межкомнатные двери.

Рекуператор, в свою очередь, не требует вечно открытых дверей, так как функционирует как компактная система приточно-вытяжной вентиляции. Это устройство одновременно подводит свежий воздух извне и удаляет загрязнённый воздух из комнаты.

Выбор конкретного устройства и его технические параметры зависят от площади квартиры и числа проживающих в ней людей. В идеале стоит оснастить все комнаты, но минимальный набор — это обустройство спальни, передает РБК.

Для регулирования влажности воздуха используются увлажнители и осушители. В отличие от рекуператоров и бризеров, у этих приборов значительно меньше требований, связанных с внешней средой. Кроме того, они не являются стационарными — их можно легко перемещать по квартире в соответствии с потребностями.

Уточнения

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях. Функциональность увлажнения также может присутствовать в дорогих экземплярах кондиционирования воздуха и вентиляции.



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