Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда до последней ложки является вредной привычкой
Пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета
Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова
Три команды, которые освоит даже самая независимая кошка
В Москве прогремел взрыв. Погиб генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов
Астрономы предсказали новое извержение крупнейшего вулкана на спутнике Юпитера
Бизнес без границ: как в России упрощают деловые визы
Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки
Запекайте рыбу этим способом, и она получится сочной и вкусной

Как сделать воздух в квартире чистым и свежим: рекомендации экспертов

2:00
Недвижимость

Для комфортного существования человека недостаточно лишь исключить самые опасные загрязнители из окружающей среды. Также критически важными являются уровни кислорода и углекислого газа, а также содержание водяного пара в воздухе. На свежем воздухе поддерживать их соотношение на стабильном уровне помогают природные процессы, такие как ветер и осадки. Однако в пределах жилых помещений такие факторы отсутствуют.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Если кто-то не готов регулярно проветривать жилое пространство, существует специальное оборудование, способное наладить активный обмен воздуха и нормализовать содержание кислорода и углекислого газа. К таким устройствам относятся бризеры и рекуператоры.

Бризер отвечает за приточную вентиляцию, а некоторые модели могут очищать и даже подогревать воздух, поступающий с улицы. Удаление отработанного воздуха происходит через уже установленные в квартире вытяжные каналы. Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении, открывая межкомнатные двери.

Рекуператор, в свою очередь, не требует вечно открытых дверей, так как функционирует как компактная система приточно-вытяжной вентиляции. Это устройство одновременно подводит свежий воздух извне и удаляет загрязнённый воздух из комнаты. 

Выбор конкретного устройства и его технические параметры зависят от площади квартиры и числа проживающих в ней людей. В идеале стоит оснастить все комнаты, но минимальный набор — это обустройство спальни, передает РБК.

Для регулирования влажности воздуха используются увлажнители и осушители. В отличие от рекуператоров и бризеров, у этих приборов значительно меньше требований, связанных с внешней средой. Кроме того, они не являются стационарными — их можно легко перемещать по квартире в соответствии с потребностями.

 

 

 

Уточнения

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях. Функциональность увлажнения также может присутствовать в дорогих экземплярах кондиционирования воздуха и вентиляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Неисправности выхлопной системы: признаки, которые нельзя игнорировать
Как оборудовать постирочную даже в маленькой квартире
Прическа без ошибок: как подобрать идеальный пробор
Когда начинать готовиться к сезону? Покупка семян: ранние и поздние сроки
Путин обозначил приоритет для российской экономики
Радиостанция Судного дня передала несколько загадочных сообщений
Как понять, что ваша собака счастлива? Обратите внимание на эти признаки
Лучший подарок на столетие — бриллиантовая свадьба
Загадка угасания звёздного света: причины смерти галактик
Сладости могут украсть вашу молодость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.