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Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

1:29
Недвижимость

При существующих ставках брать ипотеку на срок от 25 лет считается нецелесообразным — заемщики будут вынуждены уплатить почти в три раза больше, чем в случае займа на 10 лет при аналогичных условиях. Такую точку зрения высказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По его словам, если гражданин России оформит ипотеку на сумму 12 миллионов рублей под 30 процентов, то за 10 лет его переплата составит около 25,96 миллиона рублей. Если же срок кредита увеличить до 20 лет, переплата вырастет до 60,19 миллиона рублей, а при 25-летнем кредите она достигнет 78,95 миллиона рублей, сообщает издание "Газета.ru".

Эксперт уточнил, что срок кредита увеличился на 63 месяца, и это привело к росту переплаты на 18,5 миллиона рублей. Если сравнивать с 10-летним периодом, следует отметить, что переплата в итоге окажется в три раза больше. Он также подчеркивает, что брать кредит на срок 20 лет и более крайне невыгодно, так как это не приведет к экономии, а только вызовет значительное увеличение переплаты.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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