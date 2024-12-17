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Ошибки, которые нельзя допустить при выборе мебели для вашего дома

1:05
Недвижимость

Выбор мебели — важный этап в обустройстве дома, и здесь важно не ошибиться, ведь это долгосрочные вложения. Мебель можно купить готовую или заказать индивидуально. Готовая мебель удобна и дешевле, но она ограничена по дизайну и качеству материалов, а срок службы может быть коротким.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Мебель на заказ, напротив, подбирается под ваши требования, и её материалы часто более долговечны. Однако, она дороже, требует времени на изготовление и может не оправдать ожиданий по внешнему виду.

Определиться с выбором помогает тип помещения: для стандартных комнат можно взять готовую мебель, а для помещений с нестандартной геометрией или сложными элементами дизайна — лучше заказать мебель по индивидуальному проекту.

Важно также правильно провести замеры, чтобы избежать проблем с установкой. Лучше доверить эту задачу профессионалам, чтобы избежать ошибок. К тому же, изготовление мебели занимает время, и лучше заказывать её после завершения чистовой отделки.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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