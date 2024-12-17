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Как превратить жёсткий диван в комфортное место для сна

1:08
Недвижимость

Жёсткий диван со временем становится неудобным, поэтому возникает желание сделать его мягче. В статье расскажем как о неправильных, так и о действенных способах улучшения диванов.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Существует несколько очень популярных, но неудачных решений, которые могут лишь повредить мебель.

  • Вынести диван на солнце.
  • Номочить диван.
  • Попрыгать на диване.

Вместо этого рекомендуется использовать топперы — специальные матрасы, которые можно разместить поверх дивана для улучшения его мягкости.

Топперы бывают разных типов: жёсткие (кокосовая койра), мягкие (латекс, поролон) и более бюджетные материалы (синтепон, холлофайбер). Их легко подобрать по степени жёсткости и пользоваться ими при необходимости. Для тех, кто предпочитает самостоятельную работу, можно сшить топпер своими руками, выбрав подходящий наполнитель и ткань.

Таким образом, благодаря этим простым решениям можно существенно повысить комфорт даже жесткого дивана, не прибегая к дорогим мерам.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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