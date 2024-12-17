Эти 3 признака кричат, что вашей квартире срочно нужен ремонт

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт квартиры — процесс непростой и затратный, но даже самый качественный интерьер со временем теряет свою актуальность и нуждается в обновлении. Вот три признака, которые сигнализируют, что вашему дому пора "освежиться".

Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Ремонт в комнате

1. Изношенные поверхности

Если стены уже не выглядят гладкими и свежими, а на потолке, полу и мебели появились царапины и потёртости, это явный сигнал: квартира устала и ждёт ремонта.

2. Устаревшая планировка

Если помещение кажется тесными, а стены не позволяют создать функциональные зоны, пора пересмотреть планировку и вдохнуть в дом новую жизнь.

3. Постоянные поломки

Проблемы с проводкой, сантехникой или отоплением — тревожный знак, что ремонт нужен не только для красоты, но и для безопасности и надежности жилья.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.



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