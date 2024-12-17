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Безопасно и стильно! Как правильно выбрать двери для квартиры

1:32
Недвижимость

При выборе дверей для квартиры стоит учитывать несколько важных моментов, главным из которых является материал. Существует три популярных варианта: деревянные, металлические и межкомнатные двери из композитных материалов.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Деревянные двери привлекают своим эстетичным видом и разнообразием дизайнов. Их можно покрасить в любой оттенок или сохранить натуральный цвет древесины. Такие двери хорошо удерживают тепло, но требуют бережного ухода и периодической обработки защитными средствами.

Металлические двери отличаются надёжностью и прочностью. Они устойчивы к перепадам температуры, влажности и механическим повреждениям. Однако металлические двери могут создавать ощущение холода и не всегда гармонируют с домашним интерьером.

Межкомнатные двери, как правило, имеют каркасную конструкцию с обшивкой из МДФ или ДСП. Они лёгкие, бюджетные и легко устанавливаются. Такие двери могут имитировать текстуру дерева или окрашиваться в разные цвета, но их звукоизоляционные качества и внешний вид уступают деревянным и металлическим аналогам.

Помимо материала, стоит учитывать функциональные особенности. Для входной двери важна многослойная конструкция и качественные замки для обеспечения безопасности. А вот межкомнатные двери можно выбирать, исходя из дизайна и стиля помещения.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа и т. п.).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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