Куда спрятать стиральную машину в однушке? Расказываем

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Однокомнатная квартира — это всегда вызов для ее обитателей, особенно когда речь идёт о размещении крупной техники, такой как стиральная машина. Однако есть несколько хитроумных способов установить её так, чтобы не жертвовать ценными квадратными метрами.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Один из самых популярных вариантов — установка под раковиной в ванной комнате. Это пространство часто остаётся неиспользованным и идеально подходит для компактного размещения бытовой техники.

Если ванная комната позволяет, можно разместить машину прямо в санузле. Это удобно и максимально функционально.

Кухня тоже может стать хорошим местом для стиральной машины. Если у вас есть свободные нижние шкафчики, их легко можно заменить на нишу для стиралки. Чтобы техника не бросалась в глаза, её можно спрятать за фасадами кухонного гарнитура.

Ещё одно интересное решение — прихожая. Если пространство позволяет, здесь можно установить стиральную машину. Главное — позаботиться о качественной гидроизоляции пола.

Наконец, гардеробная тоже может стать отличным укрытием для стиральной машины. Если вещей не слишком много, используйте свободные метры с пользой!

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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