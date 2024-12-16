Линолеум, который прослужит десятилетия: 5 главных критериев выбора

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Линолеум — практичное напольное покрытие, известное своей устойчивостью к влаге, простотой ухода и доступной стоимостью.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Линолеум

Чтобы это покрытие действительно прослужило долгие годы, к выбору нужно подходить осознанно.

Первым делом стоит определиться с типом материала. Линолеум бывает натуральным и искусственным. Натуральные покрытия создаются из природных компонентов, таких как льняное масло и древесная мука. Они более экологичны, но и стоят дороже.

Искусственный линолеум изготавливают на основе ПВХ. Он дешевле, но менее экологичен. Какой выбрать — зависит от бюджета и личных предпочтений.

Следующий важный фактор — износостойкость. На упаковке всегда указан класс нагрузки. Чем он выше, тем лучше покрытие выдержит повседневные нагрузки. Для домашнего использования лучше выбирать линолеум с классом не ниже 31.

Толщина покрытия также влияет на его долговечность. Оптимальный вариант для квартиры — линолеум толщиной 2-3 мм. Такое покрытие прослужит дольше и будет менее подвержено повреждениям.

Наконец, обратите внимание на антистатические свойства. Линолеум с такой характеристикой предотвращает накопление статического электричества, что особенно полезно для помещений, где много электроники.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.



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