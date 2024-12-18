Элитная недвижимость в Москве дорожает рекордными темпами

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость элитной недвижимости в Москве увеличилась на 25,9 % по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за квадратный метр составляет 2,8 миллиона рублей.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва-сити

Согласно исследованию компании Ricci, наиболее востребованными районами для строительства высокобюджетных проектов остаются центральные районы Москвы, особенно район Хамовники, пишет Газета.Ru.

Покупатели обращают особое внимание на архитектуру зданий, поэтому застройщики ищут новые архитектурные решения. В своих проектах они используют различные стили, такие как классический, хай-тек, ар-деко и модерн. Фасады зданий облицовывают дорогими натуральными материалами, такими как мрамор, природный камень, ценные породы дерева и стекло.

Придомовые территории благоустраивают с учётом эстетики, безопасности и комфорта, создавая детские игровые и спортивные площадки, используя ландшафтный дизайн и концепцию "двор без машин".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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