Выяснилось, какие города могут похвастать самыми доступными квартирами в России

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ноябре Пермь, Самара, Воронеж, Волгоград и Екатеринбург стали лидерами среди российских городов с населением более миллиона человек по доступности жилья.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стела в Перми

Согласно исследованию, проведённому в декабре сервисом Яндекс Недвижимость, приобрести студию в новостройке в Перми можно в среднем за 3,6 миллиона рублей, в Самаре — за 3,8 миллиона, а в Екатеринбурге — за 4,4 миллиона, сообщает Газета.Ru.

Однокомнатная квартира в новостройке обойдётся примерно в 4,7 миллиона рублей в Перми, 5,3 миллиона в Воронеже, 5,4 миллиона в Самаре. Средняя полная стоимость двухкомнатной квартиры в Перми составляет 6,6 миллиона рублей, в Волгограде — 7,3 миллиона, в Самаре — 7,5 миллиона.

Трёхкомнатные квартиры в Волгограде стоят в среднем 7,3 миллиона рублей, в Перми — 8,8 миллиона, в Воронеже — 9,1 миллиона.

По традиции лидерами в рейтинге городов с самыми дорогими квартирами в новостройках являются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Так, студия в Москве стоит в среднем 8,9 миллиона рублей, в Казани — 8,3 миллиона, а в Санкт-Петербурге — 6,1 миллиона.



Полная стоимость однокомнатных квартир в Москве составляет 15,1 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 10,3 миллиона, в Казани — 9,2 миллиона.



Двухкомнатные квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Казани стоят в среднем 20 миллионов, 18,5 миллиона и 12,1 миллиона рублей соответственно, а трёхкомнатные квартиры — 29,3 миллиона, 24,5 миллиона и 16 миллионов рублей соответственно.

Уточнения

Пермь ( МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.



Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.



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