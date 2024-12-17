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Основные ошибки ремонта санузла и как их избежать

1:39
Недвижимость

При ремонте ванной комнаты или санузла важно тщательно продумать все детали. Простого копирования идей из интернета недостаточно — ошибки на этом этапе могут дорого обойтись.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Некачественная вентиляция

В "мокрых точках" вентиляция играет ключевую роль. Неправильно работающая система приведет к сырости, плесени, затхлому воздуху и неприятным запахам.

Чтобы избежать этих проблем, не зашивайте и не перекрывайте вентиляционные каналы полностью. Убедитесь, что система вентиляции работает исправно, а доступ к ней остаётся свободным.

Недоступные коммуникации

Хотя трубы не должны оставаться на виду, их полное замуровывание — серьёзная ошибка. В случае ремонта придётся разрушать отделку, что потребует дополнительных затрат.

Решение простое: установите скрытые, но доступные люки для обслуживания коммуникаций. Это сохранит эстетичный вид и обеспечит лёгкий доступ к трубам в случае необходимости.

Неправильный выбор отделочных материалов

Материалы для отделки ванной комнаты должны быть влагостойкими и нескользкими, чтобы избежать травм и повреждений.

Оптимальный выбор — керамогранит или плитка с нескользящей текстурой. Внешний вид можно варьировать, выбирая рисунки "под дерево", мрамор или любой другой стиль, подходящий вашему интерьеру.

Продуманный подход к вентиляции, доступу к коммуникациям и отделке поможет создать функциональное, безопасное и долговечное пространство, которое будет радовать вас долгие годы.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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