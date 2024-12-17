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Ошибки, из-за которых ваша квартира всегда выглядит захламленной

1:35
Недвижимость

Даже после тщательной уборки квартира может выглядеть захламленной. Причина этого кроется в мелочах, которые часто остаются незамеченными, но создают ощущение беспорядка.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

1. Входная зона

Первая вещь, которую видят гости, — это ваш коридор. Если здесь стоит много обуви, взгляд будет приковываться именно к ней, а не к красоте интерьера. Уделяйте всего 10 минут в день, чтобы поддерживать порядок:

  • Убирайте дополнительные куртки в шкаф.
  • Храните несезонную обувь в закрытых системах хранения, например в обувнице или скамейке с ящиками.

2. Холодильник

Даже холодильник может выглядеть загромождённым. Магниты, записки, детские рисунки — всё это создает визуальный шум. Попробуйте минимизировать количество вещей на дверце холодильника:

  • Переместите важные заметки и рисунки на внутреннюю дверцу шкафа.
  • Освободившаяся поверхность создаст ощущение чистоты и порядка.

3. Столешницы и поверхности

Чистые столешницы и рабочие поверхности помогают создать гармоничную атмосферу. Попробуйте эксперимент:

  • Уберите все предметы со столешницы и оставьте её пустой на сутки.
  • Затем возвращайте элементы по одному, пока не достигнете баланса между функциональностью и эстетикой.

Уделяя внимание этим деталям, вы сможете добиться визуальной чистоты и комфорта в своём доме, делая его более уютным и организованным.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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