Как оборудовать постирочную даже в маленькой квартире

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иметь прачечную в собственной квартире — это не роскошь, а практичное и удобное решение, которое облегчает выполнение бытовых задач. Такая комната позволяет сосредоточить все, что связано со стиркой, сушкой и глажкой белья, в одном месте, делая процесс максимально организованным.

Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стиральная машина

С чего начать

Первый шаг в создании постирочной зоны — выбрать подходящее место. Основное требование — наличие коммуникаций, таких как водопроводные и канализационные трубы. Помещение должно находиться в "мокрой зоне", чтобы обеспечить простое подключение оборудования.

На что обратить внимание

Вентиляция.

Для предотвращения сырости и неприятных запахов необходима качественная система вентиляции. Она обеспечит циркуляцию свежего воздуха и комфортное использование комнаты.

Отопление.

Источники тепла, такие как полотенцесушитель, батарея или теплый пол, помогут быстрее высушивать белье, особенно в холодное время года.

Оснащение.

Комната должна быть достаточно просторной для размещения стиральной и сушильной машин, гладильной доски и полок для бытовой химии и аксессуаров.

Где оборудовать прачечную

Самым удобным вариантом для организации постирочной является второй санузел или дополнительная ванная комната. Если таких помещений нет, можно переоборудовать кладовку, часть коридора или даже встроенный шкаф.

Организация прачечной в квартире делает быт проще и комфортнее, а грамотно спланированное пространство позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр.

Уточнения

Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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