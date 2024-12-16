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Ваш аэратор работает неправильно? Вот как его легко очистить

1:25
Недвижимость

Кухонный аэратор — полезное устройство, которое разделяет поток воды из смесителя на несколько струй, насыщает воду воздухом и помогает очищать её от загрязнений.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Основные преимущества аэратора:

  • Снижение содержания хлора в воде за счёт взаимодействия с воздухом.
  • Повышение эффективности мытья посуды и тела благодаря насыщению струи воздухом.
  • Уменьшение шума от работы крана.
  • Простая установка, не требующая специальных навыков.

Несмотря на доступную цену, для продления срока службы аэратора важно регулярно проводить его очистку.

Как очистить аэратор:

Для этого вам потребуется столовый уксус и ватный диск. Следуйте простому алгоритму:

  • Смочите ватный диск в уксусе и приложите его к аэратору. Для удобства закрепите диск резинкой.
  • Оставьте уксус воздействовать на устройство в течение 30 минут.
  • После этого известковые отложения, мешающие нормальной подаче воды, растворятся, и аэратор восстановит свою эффективность.

Результат очистки заметен сразу: поток воды становится равномерным, а смеситель приобретает свежий вид. Регулярный уход за аэратором поможет поддерживать его работу на высоком уровне, обеспечивая удобство и комфорт в использовании.

Уточнения

Аэра́ция (от греч. ἀήρ - "воздух") — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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