Ваш аэратор работает неправильно? Вот как его легко очистить

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухонный аэратор — полезное устройство, которое разделяет поток воды из смесителя на несколько струй, насыщает воду воздухом и помогает очищать её от загрязнений.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Основные преимущества аэратора:

Снижение содержания хлора в воде за счёт взаимодействия с воздухом.

Повышение эффективности мытья посуды и тела благодаря насыщению струи воздухом.

Уменьшение шума от работы крана.

Простая установка, не требующая специальных навыков.

Несмотря на доступную цену, для продления срока службы аэратора важно регулярно проводить его очистку.

Как очистить аэратор:

Для этого вам потребуется столовый уксус и ватный диск. Следуйте простому алгоритму:

Смочите ватный диск в уксусе и приложите его к аэратору. Для удобства закрепите диск резинкой.

Оставьте уксус воздействовать на устройство в течение 30 минут.

После этого известковые отложения, мешающие нормальной подаче воды, растворятся, и аэратор восстановит свою эффективность.

Результат очистки заметен сразу: поток воды становится равномерным, а смеситель приобретает свежий вид. Регулярный уход за аэратором поможет поддерживать его работу на высоком уровне, обеспечивая удобство и комфорт в использовании.

Уточнения

Аэра́ция (от греч. ἀήρ - "воздух") — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).



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