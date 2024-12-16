Ваш аэратор работает неправильно? Вот как его легко очистить

Кухонный аэратор — полезное устройство, которое разделяет поток воды из смесителя на несколько струй, насыщает воду воздухом и помогает очищать её от загрязнений.
Основные преимущества аэратора:
Несмотря на доступную цену, для продления срока службы аэратора важно регулярно проводить его очистку.
Как очистить аэратор:
Для этого вам потребуется столовый уксус и ватный диск. Следуйте простому алгоритму:
Результат очистки заметен сразу: поток воды становится равномерным, а смеситель приобретает свежий вид. Регулярный уход за аэратором поможет поддерживать его работу на высоком уровне, обеспечивая удобство и комфорт в использовании.
Аэра́ция (от греч. ἀήρ - "воздух") — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).
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