Как почистить трубы без химии и больших затрат

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Засоры в трубах — это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы квартир, будь то старые дома или новостройки. Причины засоров могут быть разные, а вот последствия — одинаково неприятные. Неприятный запах, медленный слив воды, а в худшем случае — затопление соседей. Как избежать засоров и эффективно с ними бороться, читайте в этом материале.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Труба

Почему трубы засоряются?

Если вода начала медленно уходить, а из трубы появился неприятный запах, скорее всего, это результат накопления жировых пробок. Жир скапливается на стенках труб, и к нему прилипают частицы пищи, песок, волосы и другие загрязнения. В итоге диаметр трубы сужается, вода начинает уходить медленно, а запах становится всё более выраженным. Особенно проблематично, когда в слив попадают волосы — они служат отличной "ловушкой" для жира и мелких частиц.

К этому добавляется известковый налёт из-за жёсткой воды, который только усугубляет проблему. Механические засоры, такие как остатки пищи, туалетная бумага или пластиковые предметы, тоже нередко становятся причиной забивания труб. К тому же ошибки при монтаже труб (слишком узкие трубы или резкие изгибы) только ускоряют процесс.

Народные способы для прочистки труб

Самый простой и доступный способ устранить засор — это горячая вода. Для этого достаточно закипятить воду и аккуратно налить её в слив. Если добавить немного соли перед тем, как наливать воду, результат будет лучше. Однако будьте осторожны: этот метод подходит только для пластиковых труб, так как они не выдерживают температуры выше 70°C.

Другой популярный способ — сода и уксус. Засыпьте в слив 200 г соды и сразу же влейте стакан уксуса. После этого закройте слив пробкой, чтобы реакция происходила внутри трубы. Через 20-30 минут откройте слив и промойте его горячей водой. Этот метод помогает растворить жир и облегчить дальнейшее прочищение.

Для более серьёзных засоров используйте смесь обычной и кальцинированной соды, по 50 г каждой, и добавьте 150 мл уксуса и хлора. Закройте слив и оставьте на полчаса, после чего промойте трубой горячей водой.

Для более агрессивной очистки используйте каустическую соду. Это средство требует осторожности: перед использованием нужно надеть перчатки и маску, а также проветрить помещение. Растворите 250 г каустической соды в 3 литрах горячей воды и вылейте в трубу. Оставьте на 3 часа, затем промойте холодной водой.

Химические средства для прочистки труб

Если народные методы не справляются, на помощь приходят специальные химические средства. Они эффективны и часто экономичнее, чем приготовление домашних растворов. Например, DIGGER-GEL — щелочной гель, который растворяет жир, волосы и другие загрязнения, при этом не повреждает трубы. Он подходит для пластиковых и металлических труб и устраняет неприятный запах. Для достижения максимального эффекта оставьте гель на 2-3 часа в сливе.

Ещё одно средство — Digger Granules, которое действует практически моментально и устраняет засор всего за 15 минут. Средство продаётся в удобных пакетах по 70 г, которые идеально подходят для разовых процедур.

Если хотите предотвратить засоры, используйте Grass универсальные средства для чистки сантехники, которые помогут избежать накопления жировых и известковых пробок, а также избавят от ржавчины и плесени.

Радикальные методы прочистки

Иногда засор слишком серьёзный, и для его устранения нужны более радикальные меры. В таких случаях используйте сантехнический трос. Снимите сифон, вставьте трос в трубу и медленно прокачивайте его по трубе, чтобы разрушить засор. Если засор находится дальше по системе, лучше использовать всю длину троса, чтобы избавиться от всех возможных препятствий.

Также для засоров вблизи слива можно попробовать использовать вантуз. Он помогает создать колебания давления, которые отделяют загрязнение от трубы и удаляют его. Аналогично действует пылесос с функцией выдува — направьте воздушную струю в слив, чтобы сдвинуть засор.

Как предотвратить засоры?

Чтобы не столкнуться с проблемой засора, следите за тем, что попадает в слив. Никогда не сбрасывайте в раковину или унитаз остатки пищи, жир, волосы или предметы, которые могут блокировать трубы. Также регулярная профилактическая чистка с помощью народных методов или специальных средств поможет сохранить трубы чистыми.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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