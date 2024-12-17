Как сделать нейтральный интерьер ярче? Дизайнеры раскрыли секреты

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как сделать интерьер ярче

Чтобы оживить темный интерьер, используйте светлые породы дерева. Древесина с естественным светлым оттенком, например, дуб или бук, поможет визуально осветлить пространство и добавит света в темные углы.

Кроме того, экспериментируйте с естественным освещением и умело используйте искусственное. Установите в своем доме несколько источников света.

Растения и цветочные композиции также могут добавить красок в ваш дом, особенно цветущие растения. Это самый простой и доступный способ оживить унылый интерьер. Также можно использовать срезанные цветы. Любой из этих вариантов будет уместен и сделает гостиную ярче и красочнее.

Чтобы монохромный интерьер не казался слишком плоским и однообразным, стоит использовать разные фактуры. Например, разные фактуры текстиля, обоев, краски для стен. Добавьте в интерьер камень и дерево.

Холодные оттенки белого можно разбавить яркими, холодными цветами. Например, синий, фиолетовый, бирюзовый.

Для теплых белых стен подбираются сложные оттенки. Например, серо-зеленый, приглушенный сиреневый, терракотовый. Также впишутся яркие теплые тона. Они сделают интерьер более энергичным.

Яркие цвета можно добавить с помощью ковров, акцентной стены, штор, обивки и аксессуаров, таких как плакаты, свечи, обложки книг.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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