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Как правильно чистить стиральную машину? Этот трюк удивит любого

1:19
Недвижимость

Необходимые материалы

  1. Зубная щётка.
  2. Салфетка из микрофибры.
  3. Полотенце.
  4. Белый уксус.
  5. Пищевая сода (по желанию).

Функция самоочистки (при наличии)

Если ваша стиральная машина имеет функцию самоочистки, используйте ее в соответствии с инструкциями производителя. Этот цикл очистит внутреннюю часть машины и поможет предотвратить налет.

Девушка в стиральной машинке
Фото: Wikipedia by Nik MacMillan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в стиральной машинке

Ручная очистка (трехступенчатый процесс)

Если ваше устройство не имеет функции самоочистки, выполните следующие действия:

Шаг 1: Добавьте уксус.
Налейте белый уксус в дозатор моющего средства. Не беспокойтесь о повреждении машины. Уксус не повредит одежде.

Шаг 2: Запустите цикл горячей воды.
Начните регулярный цикл стирки с использованием горячей воды. Комбинация уксуса и воды удалит и предотвратит рост бактерий.

Шаг 3: Дезодорация и профилактика появления плесени.
Уксус также действует как дезодорант и устраняет запахи плесени. Протрите внутреннюю часть салфеткой из микрофибры или полотенцем. По желанию насыпьте в барабан пищевую соду и запустите еще один цикл горячей воды.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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