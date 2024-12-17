Как правильно чистить стиральную машину? Этот трюк удивит любого

Если ваша стиральная машина имеет функцию самоочистки, используйте ее в соответствии с инструкциями производителя. Этот цикл очистит внутреннюю часть машины и поможет предотвратить налет.
Если ваше устройство не имеет функции самоочистки, выполните следующие действия:
Шаг 1: Добавьте уксус.
Налейте белый уксус в дозатор моющего средства. Не беспокойтесь о повреждении машины. Уксус не повредит одежде.
Шаг 2: Запустите цикл горячей воды.
Начните регулярный цикл стирки с использованием горячей воды. Комбинация уксуса и воды удалит и предотвратит рост бактерий.
Шаг 3: Дезодорация и профилактика появления плесени.
Уксус также действует как дезодорант и устраняет запахи плесени. Протрите внутреннюю часть салфеткой из микрофибры или полотенцем. По желанию насыпьте в барабан пищевую соду и запустите еще один цикл горячей воды.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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