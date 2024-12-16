Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке до 8,65 трлн рублей

Министерство финансов России утвердило обновленный порядок предоставления субсидий финансовым учреждениям в рамках программы семейной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее лимиты по кредитам составляли 6,25 триллиона рублей, теперь они выросли до 8,65 триллиона. Это решение принято для того, чтобы предотвратить временную приостановку программы из-за исчерпания лимитов кредитными организациями.
Кроме того, новый подход предполагает более гибкие механизмы, позволяющие банкам использовать общую сумму лимита более эффективно. Это поможет избежать ситуации, когда лимиты заканчиваются у отдельных кредиторов, которые активно занимаются выдачей ипотечных займов.
Внедрение нового механизма обеспечит равные условия для всех кредиторов и позволит гражданам обращаться за льготной ипотекой в любой момент, отметили представители Министерства финансов.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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