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Жителей многоквартирных домов защитят от навязанных услуг

Недвижимость

В Государственной думе был представлен новый законопроект, направленный на защиту граждан России от навязывания несанкционированных дополнительных услуг.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Ситуация в этой сфере за последние два года стала особенно актуальной. Жители многоквартирных домов всё чаще высказывают недовольство по поводу начислений за услуги, не связанные с содержанием и ремонтом жилья, а также коммунальными платежами. К таким услугам можно отнести телепередачи, страховку, кабельное телевидение и работу консьержей.

Оплата за эти услуги зачастую добавляется к ежемесячным счетам без предварительного уведомления или согласия жильцов. Это особенно затрагивает уязвимые категории граждан, такие как пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.

Предлагаемый законопроект вводит несколько новых норм. Теперь любые дополнительные услуги могут предоставляться только с письменного согласия жильца, оформленного в виде отдельного договора. Запрещается использовать автоматические отметки о согласии — решение должно приниматься каждым индивидуально.

 

 

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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