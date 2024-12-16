Жителей многоквартирных домов защитят от навязанных услуг

В Государственной думе был представлен новый законопроект, направленный на защиту граждан России от навязывания несанкционированных дополнительных услуг.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Ситуация в этой сфере за последние два года стала особенно актуальной. Жители многоквартирных домов всё чаще высказывают недовольство по поводу начислений за услуги, не связанные с содержанием и ремонтом жилья, а также коммунальными платежами. К таким услугам можно отнести телепередачи, страховку, кабельное телевидение и работу консьержей.

Оплата за эти услуги зачастую добавляется к ежемесячным счетам без предварительного уведомления или согласия жильцов. Это особенно затрагивает уязвимые категории граждан, такие как пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.

Предлагаемый законопроект вводит несколько новых норм. Теперь любые дополнительные услуги могут предоставляться только с письменного согласия жильца, оформленного в виде отдельного договора. Запрещается использовать автоматические отметки о согласии — решение должно приниматься каждым индивидуально.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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