Жителей многоквартирных домов защитят от навязанных услуг

В Государственной думе был представлен новый законопроект, направленный на защиту граждан России от навязывания несанкционированных дополнительных услуг.
Ситуация в этой сфере за последние два года стала особенно актуальной. Жители многоквартирных домов всё чаще высказывают недовольство по поводу начислений за услуги, не связанные с содержанием и ремонтом жилья, а также коммунальными платежами. К таким услугам можно отнести телепередачи, страховку, кабельное телевидение и работу консьержей.
Оплата за эти услуги зачастую добавляется к ежемесячным счетам без предварительного уведомления или согласия жильцов. Это особенно затрагивает уязвимые категории граждан, такие как пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.
Предлагаемый законопроект вводит несколько новых норм. Теперь любые дополнительные услуги могут предоставляться только с письменного согласия жильца, оформленного в виде отдельного договора. Запрещается использовать автоматические отметки о согласии — решение должно приниматься каждым индивидуально.
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