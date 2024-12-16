Как не попасть в ловушку: разница между авансом и задатком при покупке недвижимости

Приобретение недвижимости — важное событие, и одним из его первых шагов часто становится внесение задатка. Но что это на самом деле означает? Задаток или аванс? Чем они отличаются, и как не попасть в ловушку, не зная нюансов?
Множество покупателей сталкиваются с тем, что не понимают разницу между задатком и авансом, а также с тем, что происходит, если сделка не состоялась. На самом деле, если не знать всех подробностей, можно легко потерять и деньги, и нервы. Давайте разберемся, что важно учесть, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Задаток — это не просто денежная сумма, а обязательство сторон выполнить условия договора. Внесение задатка — это своего рода подтверждение намерений. Если вы передаете задаток, вы обязаны заключить договор. Если вы принимаете задаток, то тоже должны исполнить свои обязательства.
Важно! Задаток всегда засчитывается в стоимость недвижимости. Например, если вы договорились о цене и условиях, то сумма задатка будет вычтена из окончательной цены при подписании основного договора.
Когда можно вернуть задаток:
Таким образом, задаток защищает интересы обеих сторон: он подтверждает серьёзность намерений и обеспечивает ответственность.
Аванс — это вовсе не то же самое, что и задаток. На самом деле, аванс — это просто предоплата, которая может быть учтена в стоимости недвижимости. Но чтобы аванс имел юридическую силу, необходимо заключить договор купли-продажи. И если договора нет, аванс по сути не существует.
Аванс не даёт никаких гарантий. Например, вы внесли деньги, но если продавец в последний момент откажется от сделки, вам могут вернуть только эти деньги, без компенсации за возможные убытки. Поэтому часто в повседневной речи авансом называют символическое внесение денег, которое подтверждает намерение, но не обязывает к выполнению условий.
Обеспечительный платёж — это третий вариант, который используется гораздо реже, но который может быть более выгодным для обеих сторон. Это плата, которую можно использовать для обеспечения выполнения условий договора. Главное отличие от задатка в том, что условия возврата или невозврата обеспечительного платежа могут быть прописаны в договоре.
Обеспечительный платёж гораздо более гибок. В отличие от задатка, он может возвращаться частично или в полном объеме, в зависимости от того, о чём договорились стороны. Он также служит для гарантии выполнения обязательств по договору, в то время как задаток в основном используется для обеспечения подписания основного договора купли-продажи.
Ключевые моменты, которые стоит помнить
Зада́ток — некоторая денежная сумма или имущественная ценность, которую одна сторона договора передаёт другой стороне этого же договора как доказательство заключения договора, в счёт исполнения обязательств по нему и в обеспечение исполнения обязательств по этому договору.
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