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Как не попасть в ловушку: разница между авансом и задатком при покупке недвижимости

4:12
Недвижимость

Приобретение недвижимости — важное событие, и одним из его первых шагов часто становится внесение задатка. Но что это на самом деле означает? Задаток или аванс? Чем они отличаются, и как не попасть в ловушку, не зная нюансов?

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Множество покупателей сталкиваются с тем, что не понимают разницу между задатком и авансом, а также с тем, что происходит, если сделка не состоялась. На самом деле, если не знать всех подробностей, можно легко потерять и деньги, и нервы. Давайте разберемся, что важно учесть, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Задаток: гарантия обязательств

Задаток — это не просто денежная сумма, а обязательство сторон выполнить условия договора. Внесение задатка — это своего рода подтверждение намерений. Если вы передаете задаток, вы обязаны заключить договор. Если вы принимаете задаток, то тоже должны исполнить свои обязательства.

Важно! Задаток всегда засчитывается в стоимость недвижимости. Например, если вы договорились о цене и условиях, то сумма задатка будет вычтена из окончательной цены при подписании основного договора.

Когда можно вернуть задаток:

  • Если сделка отменяется по обоюдному соглашению сторон или по непредвиденным обстоятельствам, задаток возвращается.
  • Если покупатель решает отменить сделку, задаток остаётся у продавца.
  • Если сделка отменена по вине продавца, задаток возвращается покупателю, и даже в двойном размере.

Таким образом, задаток защищает интересы обеих сторон: он подтверждает серьёзность намерений и обеспечивает ответственность.

Аванс: просто предоплата

Аванс — это вовсе не то же самое, что и задаток. На самом деле, аванс — это просто предоплата, которая может быть учтена в стоимости недвижимости. Но чтобы аванс имел юридическую силу, необходимо заключить договор купли-продажи. И если договора нет, аванс по сути не существует.

Аванс не даёт никаких гарантий. Например, вы внесли деньги, но если продавец в последний момент откажется от сделки, вам могут вернуть только эти деньги, без компенсации за возможные убытки. Поэтому часто в повседневной речи авансом называют символическое внесение денег, которое подтверждает намерение, но не обязывает к выполнению условий.

Обеспечительный платёж: гибкость и защита интересов

Обеспечительный платёж — это третий вариант, который используется гораздо реже, но который может быть более выгодным для обеих сторон. Это плата, которую можно использовать для обеспечения выполнения условий договора. Главное отличие от задатка в том, что условия возврата или невозврата обеспечительного платежа могут быть прописаны в договоре.

Обеспечительный платёж гораздо более гибок. В отличие от задатка, он может возвращаться частично или в полном объеме, в зависимости от того, о чём договорились стороны. Он также служит для гарантии выполнения обязательств по договору, в то время как задаток в основном используется для обеспечения подписания основного договора купли-продажи.

Что выбрать: задаток, аванс или обеспечительный платёж?

  • Если вы уверены в сделке и хотите закрепить ответственность обеих сторон, выбирайте задаток или обеспечительный платёж.
  • Если ситуация неопределенная или вы не уверены, что сделка состоится, лучше не вносить деньги вообще.
  • Если всё-таки решите внести аванс, помните, что он не даёт вам никаких гарантий.

Ключевые моменты, которые стоит помнить

  • Задаток защищает интересы обеих сторон: его можно вернуть или он может быть удвоен в случае отмены сделки по вине одной из сторон.
  • Аванс не даёт юридических гарантий. Внесение аванса без договора купли-продажи может привести к потерям.
  • Обеспечительный платёж — это более гибкий инструмент, который можно использовать, если необходимо зафиксировать обязательства.

Уточнения

Зада́ток — некоторая денежная сумма или имущественная ценность, которую одна сторона договора передаёт другой стороне этого же договора как доказательство заключения договора, в счёт исполнения обязательств по нему и в обеспечение исполнения обязательств по этому договору.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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