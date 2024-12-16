Тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9 процента летом 2025 года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся в среднем на 11,9% по всей стране. Ожидается, что подорожание "коммуналки" произойдет в летний период 2025 года, сообщил Сергей Колунов, заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Он отметил, что в отдельных регионах увеличение стоимости ЖКУ может оказаться выше среднего показателя. Рост цен на услуги обусловлен работой региональных тарифных комитетов, которые варьируются в зависимости от состояния инфраструктуры, уровня благоустройства жилищного фонда и множества других факторов, передает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что избежать повышения тарифов не представляется возможным. Это, прежде всего, связано с инфляционными процессами.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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