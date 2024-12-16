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Не паникуйте, если на кухне появились жучки! Вот что нужно делать

5:28
Недвижимость

Никто не застрахован от появления жучков на кухне. Даже если ваш дом идеально чист, насекомые могут поселиться в самых неожиданных местах. Причины их появления могут быть разнообразными, но главное — не упустить момент и вовремя принять меры. В этой статье мы расскажем, как определить, какие паразиты завелись у вас на кухне, и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от них.

Муравей
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Муравей

Почему на кухне появляются жучки?

Жучки могут появиться в любом доме — даже если за чистотой следят с особым вниманием. Они часто попадают в дом с продуктами, которые мы покупаем в магазинах. Насекомые могут быть в упаковке, которая, казалось бы, закрыта герметично, но на самом деле они могли завестись еще при сортировке или из-за неправильного хранения. Кроме того, жучки могут "путешествовать" через вентиляцию от соседей или проникать через щели в мебели.

Какие жучки обычно заводятся на кухне?

На кухне можно встретить разные виды жучков, каждый из которых предпочитает свои "угощения":

  • Рыжий мукоед — этот крошечный жучок любит муку, манку, гречку, бобы, рис и даже печенье. Его легко узнать по ярко-рыжим крыльям. Хотя сам он не причиняет вреда, личинки могут портить продукты, вызывая неприятный запах.
  • Пищевая моль — главная опасность этой моли заключается в её мелких личинках, которые разрушают продукты.
  • Мучной хрущак — паразит до 3 мм в длину, коричневого цвета с мощными челюстями. Он обитает в муке и крахмале, а его отходы могут вызвать отравление.
  • Зерновки — такие жучки поселяются в бобовых, например, в фасоли или горохе.
  • Хлебные точильщики — миниатюрные жучки, которые могут жить не только в муке и печенье, но и в кофе, чае, книгах и журналах. Очень плодовиты и могут быстро испортить продукты.
  • Некоторые белые жучки на кухне могут быть древесными клопами. Они не опасны для человека, но могут стать пищей для других паразитов.

Почему они появляются?

Самая частая причина — покупка зараженных продуктов. Даже если упаковка выглядит герметичной, насекомые могут быть в ней ещё до того, как продукт попадет на полки магазина. Также часто виноват неправильный хранение пищи или чрезмерная влажность на кухне. Но есть и другие возможные источники:

  • Испорченные продукты.
    Неправильное хранение еды. Например, открытые пакеты с крупами или влажные банки.
  • Старая мебель с щелями. Она становится отличным укрытием для насекомых.

Если на кухне вы заметили даже несколько жучков — это сигнал, что нужно срочно принимать меры. Чем быстрее вы начнете борьбу, тем легче будет избавиться от паразитов.

Как бороться с жучками?

1. Удалите источник проблемы.

В первую очередь стоит разобраться с причиной появления паразитов. Возможно, они проникли через вентиляцию или в мебели есть трещины. Чтобы избавиться от жучков, нужно обработать вентиляцию или устранить другие возможные пути их проникновения.

2. Осмотрите все продукты и уборку в шкафах.

Тщательно проверьте крупы, чаи и сухофрукты. Убедитесь, что ни один продукт не заражен. Продукты, которые кажутся поврежденными или содержат паразитов, выбрасывайте без сожалений.

3. Обработайте мебель и технику.

Проверьте шкафы и столы на наличие щелей и трещин. Все отверстия необходимо заделать, чтобы предотвратить повторное появление паразитов. После этого можно тщательно помыть полки и все емкости для продуктов.

4. Пересыпьте крупы в герметичные контейнеры.

Если продукты остались неповрежденными, пересыпьте их в стеклянные контейнеры с плотно закрывающимися крышками и храните в другом помещении, например, на балконе, на срок до 2 недель. За это время вы сможете точно убедиться, что с продуктами все в порядке.

5. Используйте народные средства.

Паразиты не любят резкие запахи. Поэтому можно использовать чеснок, лавровый лист или уксус, чтобы отпугнуть жучков. Эти продукты можно разложить по углам шкафов и в щелях мебели. Чеснок и лавровый лист нужно менять каждые несколько недель, чтобы запах не ослабевал.

Простые народные рецепты для борьбы с жучками

Есть несколько простых и эффективных народных способов, чтобы избавиться от жучков:

  • Смесь сахарной пудры и буры. Смешайте 1 ст. л. сахарной пудры и 1 ст. л. буры, поставьте смесь в мисочку в местах, где часто появляются паразиты. Не забывайте менять смесь на свежую.
  • Чеснок и лавровые листья. Разложите их в шкафах, особенно в углах и щелях, чтобы отпугнуть насекомых.
  • Полынь. Собранная на улице полынь также поможет прогнать жучков. Раскладывайте ее на полках и меняйте через несколько недель.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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