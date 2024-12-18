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Даже чистые квартиры страдают от блох: как избежать катастрофы

2:26
Недвижимость

Если в доме завелись блохи, важно сразу приступить к борьбе. Эти насекомые не только доставляют дискомфорт, но и могут переносить опасные инфекции.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Размножаясь с невероятной скоростью, они оставляют яйца в укромных местах дома, усложняя их полное уничтожение.

Расскажем, как выявить присутствие блох, избавиться от них и не допустить повторного появления.

Как понять, что в доме блохи

О присутствии блох свидетельствуют укусы на открытых участках тела, чаще всего обнаруживаемые утром. Эти укусы выглядят как красные точки с воспалением вокруг.

Если дома есть животные, стоит проверить их шерсть на наличие мелких чёрных точек — следов жизнедеятельности насекомых. Также важно осмотреть мебель, углы, плинтусы и затемнённые места.

Подготовка к борьбе с паразитами

Перед обработкой от блох необходимо:

  • Постирать одежду, шторы и текстиль при высокой температуре.
  • Пропылесосить все углы и мебель, тщательно утилизировав содержимое пылесоса.
  • Провести влажную уборку с содой и солью.
  • Обработать паром мягкую мебель и ковры.

После уборки стоит обработать домашних животных средствами, которые подберёт ветеринар.

Как избавиться от блох

Для борьбы можно использовать:

  • Народные средства (полынь, хвойный отвар, цитрусовые корки), которые отпугивают блох, но не уничтожают яйца.
  • Бытовую химию, которая действует на насекомых и их личинки. Важно обрабатывать труднодоступные места строго по инструкции.
  • В сложных случаях лучше обратиться к специалистам. Они используют современные инсектициды, которые эффективно уничтожают насекомых на всех стадиях их развития.

Профилактика повторного заражения

Для защиты дома от блох важно:

  • Регулярно обрабатывать животных профилактическими средствами.
  • Поддерживать чистоту в доме, проводить уборку с использованием эфирных масел.
  • Стирать постельное бельё при температуре выше 50°C.
  • Проветривать комнаты и открывать шторы, чтобы обеспечить приток солнечного света.

Блохи — неприятные и опасные соседи. Их нужно уничтожать комплексно: обрабатывая дом и животных, а также соблюдая профилактические меры.

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera — др.-греч. σίφων — насос, ἄπτερον — бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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