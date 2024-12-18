Даже чистые квартиры страдают от блох: как избежать катастрофы

Если в доме завелись блохи, важно сразу приступить к борьбе. Эти насекомые не только доставляют дискомфорт, но и могут переносить опасные инфекции.
Размножаясь с невероятной скоростью, они оставляют яйца в укромных местах дома, усложняя их полное уничтожение.
Расскажем, как выявить присутствие блох, избавиться от них и не допустить повторного появления.
О присутствии блох свидетельствуют укусы на открытых участках тела, чаще всего обнаруживаемые утром. Эти укусы выглядят как красные точки с воспалением вокруг.
Если дома есть животные, стоит проверить их шерсть на наличие мелких чёрных точек — следов жизнедеятельности насекомых. Также важно осмотреть мебель, углы, плинтусы и затемнённые места.
Перед обработкой от блох необходимо:
После уборки стоит обработать домашних животных средствами, которые подберёт ветеринар.
Для борьбы можно использовать:
Для защиты дома от блох важно:
Блохи — неприятные и опасные соседи. Их нужно уничтожать комплексно: обрабатывая дом и животных, а также соблюдая профилактические меры.
Блохи (лат. Siphonaptera — др.-греч. σίφων — насос, ἄπτερον — бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.