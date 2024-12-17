Секреты мастеров: как заменить обивку стула и не испортить его

3:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перетяжка обивки — это отличный способ вдохнуть новую жизнь в старую мебель и обновить интерьер. Следуя этой инструкции, вы сможете заменить обивку стула самостоятельно, даже если у вас нет опыта.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Что потребуется

Инструменты

Долото и деревянный молоток для снятия гвоздей.

Регулятор или обойный степлер для удаления и закрепления скоб.

Клещи или боковые кусачки для работы со скобами.

Ножницы и линейка для подготовки ткани.

Швейная машинка (при необходимости).

Материалы

Новая обивочная ткань (хлопок, лен, жаккард, бархат, винил и др.).

Набивка (если старая испорчена).

Мебельные гвозди или скобы для крепления.

Маскировочная ткань для скрытия креплений (опционально).

Этапы работы

Удаление старой обивки

Снимите гвозди или скобы

Используйте долото, чтобы поддеть крепежи, а затем извлеките их молотком или клещами.

Скобы можно убрать с помощью регулятора, аккуратно поддевая и вытягивая их.

Снимите ткань

Аккуратно снимите старую обивку, сохраняя ее форму для создания шаблона.

Пометьте части ткани (спинка, сиденье и т. д.) для удобства переноса на новую ткань.

Проверка и ремонт каркаса

Проверьте каркас стула на наличие повреждений.

Почистите соединения, при необходимости заново проклейте или замените шпонки.

Убедитесь, что каркас устойчив и крепок.

Подготовка новой ткани

Выберите ткань

Убедитесь, что ткань прочная и подходит для мебели. Например, жаккард и винил хорошо подходят для частого использования.

Создайте заготовки

Используйте старую ткань как шаблон. Обведите её на новой ткани, добавляя припуски на швы.

Вырежьте заготовки острыми ножницами, соблюдая направление рисунка ткани.

При необходимости сшейте элементы

Соедините отдельные части обивки, если это требуется конструкцией стула.

Установка новой обивки

Закрепите набивку

Если старая набивка в хорошем состоянии, верните её на место.

При необходимости замените её новой, плотно фиксируя на каркасе.

Закрепите ткань

Натяните новую обивку на каркас, начиная с середины и двигаясь к краям.

Закрепите ткань мебельными гвоздями или скобами, натягивая её, чтобы избежать складок.

Проверьте натяжение ткани и убедитесь, что обивка прочно закреплена.

Установите маскировочную ткань для скрытия крепежей, если это необходимо.

Полезные советы

Работайте аккуратно : Не повредите каркас стула при удалении старой обивки.

: Не повредите каркас стула при удалении старой обивки. Следите за рисунком ткани : Убедитесь, что узор ткани направлен правильно.

: Убедитесь, что узор ткани направлен правильно. Используйте защитные очки : Это убережет вас от случайных травм при работе с острыми инструментами.

: Это убережет вас от случайных травм при работе с острыми инструментами. Проверьте устойчивость: После завершения работы убедитесь, что каркас стула устойчив.

Заменить обивку стула своими руками несложно, если следовать этой инструкции. Это не только сэкономит деньги, но и позволит вам создать уникальный предмет интерьера, идеально вписывающийся в ваш дом.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета) с подлокотниками или без них.



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