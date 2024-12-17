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Секреты мастеров: как заменить обивку стула и не испортить его

3:28
Недвижимость

Перетяжка обивки — это отличный способ вдохнуть новую жизнь в старую мебель и обновить интерьер. Следуя этой инструкции, вы сможете заменить обивку стула самостоятельно, даже если у вас нет опыта.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Что потребуется

Инструменты

  • Долото и деревянный молоток для снятия гвоздей.
  • Регулятор или обойный степлер для удаления и закрепления скоб.
  • Клещи или боковые кусачки для работы со скобами.
  • Ножницы и линейка для подготовки ткани.
  • Швейная машинка (при необходимости).

Материалы

  • Новая обивочная ткань (хлопок, лен, жаккард, бархат, винил и др.).
  • Набивка (если старая испорчена).
  • Мебельные гвозди или скобы для крепления.
  • Маскировочная ткань для скрытия креплений (опционально).

Этапы работы

Удаление старой обивки

Снимите гвозди или скобы

  • Используйте долото, чтобы поддеть крепежи, а затем извлеките их молотком или клещами.
  • Скобы можно убрать с помощью регулятора, аккуратно поддевая и вытягивая их.

Снимите ткань

  • Аккуратно снимите старую обивку, сохраняя ее форму для создания шаблона.
  • Пометьте части ткани (спинка, сиденье и т. д.) для удобства переноса на новую ткань.

Проверка и ремонт каркаса

  • Проверьте каркас стула на наличие повреждений.
  • Почистите соединения, при необходимости заново проклейте или замените шпонки.
  • Убедитесь, что каркас устойчив и крепок.

Подготовка новой ткани

Выберите ткань

  • Убедитесь, что ткань прочная и подходит для мебели. Например, жаккард и винил хорошо подходят для частого использования.

Создайте заготовки

  • Используйте старую ткань как шаблон. Обведите её на новой ткани, добавляя припуски на швы.
  • Вырежьте заготовки острыми ножницами, соблюдая направление рисунка ткани.

При необходимости сшейте элементы

  • Соедините отдельные части обивки, если это требуется конструкцией стула.

Установка новой обивки

Закрепите набивку

  • Если старая набивка в хорошем состоянии, верните её на место.
  • При необходимости замените её новой, плотно фиксируя на каркасе.

Закрепите ткань

  • Натяните новую обивку на каркас, начиная с середины и двигаясь к краям.
  • Закрепите ткань мебельными гвоздями или скобами, натягивая её, чтобы избежать складок.
  • Проверьте натяжение ткани и убедитесь, что обивка прочно закреплена.
  • Установите маскировочную ткань для скрытия крепежей, если это необходимо.

Полезные советы

  • Работайте аккуратно: Не повредите каркас стула при удалении старой обивки.
  • Следите за рисунком ткани: Убедитесь, что узор ткани направлен правильно.
  • Используйте защитные очки: Это убережет вас от случайных травм при работе с острыми инструментами.
  • Проверьте устойчивость: После завершения работы убедитесь, что каркас стула устойчив.

Заменить обивку стула своими руками несложно, если следовать этой инструкции. Это не только сэкономит деньги, но и позволит вам создать уникальный предмет интерьера, идеально вписывающийся в ваш дом.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета) с подлокотниками или без них.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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